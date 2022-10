"La paz no es simplemente un acuerdo con grupos ilegales": Petro en su visita a Putumayo

En medio de un encuentro con diversas comunidades de Putumayo, el presidente Gustavo Petro aseguró que los procesos y la búsqueda de paz no solamente incluyen a los grupos al margen de la ley.



“La posibilidad de la paz no es simplemente un acuerdo con algún tipo de organización entre el Gobierno, o entre el poder judicial y esa organización. Hemos abierto caminos que se discuten en la actualidad a poco de iniciar el Gobierno, caminos jurídicos, que permitan ofrecer la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del narcotráfico en toda la cadena”, expresó el presidente.



El mandatario colombiano aseguró que toda la población se debe unir para construir los beneficios para la misma sociedad, escuchando todas las voces, hasta de quienes hacen actividades ilegales y que en la legalidad vean oportunidades de vida.



Lea aquí: Los cambios en la reforma tributaria que se van a presentar para segundo debate



“Eso implica también un cambio del mismo territorio, de la misma sociedad total, la paz no se puede concebir como un caso particular de negociaciones con grupos, sino que tiene que ser vivida como un pacto social, como una sociedad toda, la mayoría desarmada, que decide construir una visión común del territorio y abrir unos caminos de prosperidad”, afirmó Petro.



Desde ese departamento, el presidente invitó a esos grupos a unirse al cambio social que pretende ejecutar el Gobierno durante los próximos cuatro años.



“Este diseño de territorio, de lo que queremos del Putumayo, es la invitación que se debe hacer a quienes hoy están armados para participar en ese esfuerzo, una vez estén desarmados, a construir colectivamente, un valor colectivo decía alguien recientemente”, afirmó el mandatario.



Le puede interesar: Presidente Petro le pidió al campesinado organizarse para trabajar en la reforma agraria



Y reiteró: “No es simplemente una negociación con un grupo, no es simplemente una invitación a que el grupo aproveche ciertas ventajas jurídicas para que se pueda deshacer de la violencia, sino que también es una invitación para que con el conjunto de la sociedad entre a construir el futuro, un presente mejor”.



En el encuentro, el Presidente estuvo acompañado por la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, entre otros funcionarios.