La ola de reacciones por la reaparición pública de 'Iván Mordisco'

La reaparición pública de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, en el Yarí, Caquetá, continúa molestando y generando indignación a más de uno.

En dicho encuentro, el Estado Mayor Central dio a conocer que el próximo 16 de mayo se instalará la mesa de diálogo entre ese grupo armado y el Gobierno Nacional, esto con la intención de buscar un segundo acuerdo de paz, al primero firmado en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos al cual no se acogió ‘Mordisco’.



“Anunciamos ante todo el mundo que ya están listos nuestros delegados para el 16 de mayo para que se instale esta mesa”, expresó la vocera del grupo armado Ángela Izquierdo.



Durante el encuentro, el Estado Mayor Central también le hizo un llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), para que suspendan los enfrentamientos entre ambos grupos armados.



La reaparición de ‘Iván Mordisco’ desmiente oficialmente la supuesta muerte del guerrillero que anunció en su momento el Gobierno del expresidente Iván Duque.



Frente a la recompensa que en ese entonces estaba ofreciendo el anterior Gobierno por la muerte del comandante de esa guerrilla, el exministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que finalmente el ejecutivo no pagó el dinero debido a que nunca apareció el cuerpo.



“Al terrorista Iván Mordisco, que anda pavoneándose en Yarí, Caquetá hay que capturarlo, que pague por sus crímenes. ¡Los combatimos, no los tratamos como reyes ¡Para quienes mienten día y noche a los colombianos, les dejo prueba de que NO se pagó recompensa de 3.000 millones!”, expresó Molano en su cuenta de Twitter.



Todo lo reciente ocurrido con el Estado Mayor Central continúa desatando todo tipo de críticas en redes sociales.



La representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, afirmó: “¿Y ahora cómo van a justificar el asesinato de los dos menores de edad en el bombardero donde “cayó” Iván Mordisco?”.



El senador del Cambio Radical, David Luna, manifestó: “Lo de Iván Mordisco reafirma lo que advertimos en el debate de control político al MinDefensa, estamos ante un nuevo Caguán. La Fuerza Pública con las manos ‘amarradas’ y los delincuentes pavoneándose como “Pedro por su casa”. Seguimos volviendo al pasado”.



La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, afirmó: “Rock stars. La maldad nos gobierna y hay que derrotarla”.



El líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, manifestó: “No solo es el show de Iván Mordisco: recibimos denuncias desde el Huila donde Farc amenazan diputados. El plan es obvio: Gustavo Petro busca crear en el Congreso Farc 2.0. y nos tenemos que alistar para ELN 1.0. para lograr los votos que necesita y aprobar sus infames reformas”.



La periodista Jineth Bedoya expresó: “Debe causar igual indignación que el propio expresidente Iván Duque le haya confirmado al país el “gran golpe” de la caída del criminal Néstor Gregorio Verá Fernández, alias “Iván Mordisco”, como que ahora, ya ‘resucitado’, le permitan pavonearse armado en el Yarí”.