"La gente fajardista de toda la vida está con Rodolfo Hernández": Catalina Ortiz

Representante Catalina Ortiz, ¿cómo analiza los resultados electorales del domingo pasado, cuando su candidato, Sergio Fajardo, no logró avanzar a la segunda vuelta de las presidenciales?



Lo primero es ser muy franca con respecto al dolor de terminar una era, porque, así Sergio Fajardo vuelva a la política, esta era ya se acabó y eso tiene su duelo.



Pero hay que seguir adelante y yo francamente quedé contenta con la pasada de Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, porque me parece que es la persona que puede cambiar la conversación, porque si no iba a ser solamente uribismo y petrismo, y qué cosa tan desesperante.



Si bien la opción de Rodolfo no es perfecta, porque ninguna opción es perfecta, sí es refrescante.



Lea aquí: ¿Ahora sí se dará la alianza? Fajardo estaría próximo a unirse a la campaña de Hernández

¿Y qué les responde a los seguidores de Sergio Fajardo y a sus propios seguidores si piensan que el exalcalde de Bucaramanga no es una buena opción en el sentido de que no se tiene claro lo que el país puede esperar de él?



Yo creo que la mayoría de la gente fajardista, los de toda la vida, están con Rodolfo Hernández, nos gusta más él y creo que uno tiene que fijar posturas y tomar una decisión y Rodolfo tiene la posibilidad de sacarnos de la discusión uribismo-petrismo, además de que es un empresario súper exitoso en lo público y en lo privado.

"La verdad, muchos de los integrantes de la Coalición Centro Esperanza que están llegando a la campaña del Pacto Histórico, ya estaban allá” Catalina Ortiz

En su concepto, ¿por qué el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, no es una opción válida para la Presidencia de Colombia?



Por varias cosas. Primero, no nos podemos olvidar que allá está Roy (Barreras), allá está (Armando) Benedetti, allá está un pastor que atenta contra los derechos de las mujeres, o sea, todo el establecimiento político colombiano terminó allá.



Entonces, si uno dice: ‘yo quiero un cambio, yo quiero una gente que gobierne diferente’, pues claramente no es con Petro, porque él no está solamente con los más corruptos sino con los de siempre, allá va a aterrizar todo el mundo.



Además está todo ese odio de Petro, esa capacidad de pelear tan bajo, de haber puesto su campaña al servicio de acabar con Sergio Fajardo.

Pero pareciera que Rodolfo Hernández entró en contravía con las mujeres. ¿Lo dicho sobre el trabajo de la mujer, a propósito del rol de su esposa como posible Primera Dama fue una ‘metida de pata’ o es parte ya de la guerra sucia para la segunda vuelta?



Petro ya sabía desde la primera vuelta que a él no le va bien con las mujeres. El 55 % de las mujeres va a votar por Rodolfo. A las mujeres no les gusta Petro, somos intuitivas…



Yo creo que es una estrategia de campaña y que Rodolfo, que habla de una manera muy pedestre, le habla, no a las mujeres feministas, sino a la gran mayoría de las mujeres en Colombia, que no piensan como las feministas, a quienes admiro y respeto, porque han hecho una gran labor.

Duvalier Sánchez, quien tuvo su ‘bendición’ para ir por la curul del Partido Alianza Verde en el Valle del Cauca, adhirió a última hora a la campaña del Pacto Histórico. ¿Cómo asumió usted esa decisión?

Yo creo que Duvalier tomó una decisión muy calculada alrededor de lo que a él le convenía. Que a nueve días se vaya para donde Petro pudiendo esperar, era ganas de aterrizar y acomodarse allá y ese no es el tipo de política que nosotros hacemos. Y él se burla, pero la lealtad y la palabra sí son importantes en nuestra forma de hacer política.



Entonces, siento mucho su decisión, y nunca le he dicho: ‘oiga te fuiste a meter con el señor que más me odia y me insulta en las redes’, porque primero está el país, pero sí le he dicho: ‘te fuiste a meter con un señor que le va a hacer mucho daño a Colombia, si es capaz de ganar’.

Ad portas de terminar su periodo como congresista, ¿qué viene para Catalina Ortiz en la política a partir del próximo 20 de julio?



Así sea medio lugar común, pienso seguir trabajando por el Valle del Cauca, seguir trabajando por Cali y seguir trabajando por las mujeres y tengo que encontrar cómo hacer eso.



La política siempre es una opción. A mí me encanta la política, pero también uno puede entender que hay momentos en donde uno puede hacer cosas diferentes, porque la política está muy dura o porque no es favorable a uno.