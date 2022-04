La fuerte respuesta que le dio el fiscal Francisco Barbosa al candidato presidencial Gustavo Petro

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, respondió este martes a las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien reconoció que no renuncia al Senado porque perdería su fuero y el ente investigador no le ofrece garantías.



“Es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser Presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país”, señaló el Fiscal General desde Panamá, donde este martes se reunión con el procurador General de este país, Javier Caraballo.



Lea aquí: Presidente del Senado solicitó nombrar registrador ad hoc para las presidenciales



El funcionario dijo que “la Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad judicial colombiana, la rama judicial del poder público se respeta y hace parte del estado de derecho en Colombia. En democracia, las reglas deben respetarse y no desconocerse”.



La respuesta de Barbosa se da horas después de que el candidato presidencial aseguró que no tiene afán de renunciar a su curul de congresistas, por considerar que no tiene las garantías de parte de la Fiscalía General de la Nación.



“Ya veremos, ese no es un problema vigente, no quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista, que lo soy por una ley que se dio y no porque quise, cuando haya garantías hablamos”, indicó.