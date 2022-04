Presidente del Senado solicitó nombrar registrador ad hoc para las presidenciales

En medio del desarrollo de debate de control político en contra del registrador nacional, Alexander Vega Rocha, al que el mismo funcionario electoral no asistió y recibió duras críticas por tal motivo, el presidente del Senado y miembro del partido Conservador, Juan Diego Gómez, le solicitó al Gobierno nombrar un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales.



“El registrador pretende no presentarse al Congreso a no poner la cara, es una vergüenza enorme para la democracia y para la institucionalidad de este país. Le pido a las autoridades de Colombia y al Gobierno Nacional que tomen las medidas necesarias para separar a Alexander Vega Rocha del cargo de registrador nacional y nombrar un registrador ad hoc que nos garantice unas elecciones transparentes para la Presidencia”, expresó Gómez en el debate.



Lea aquí: Terminó el escrutinio oficial: así quedó la elección de Cámara en el Valle



El senador conservador le solicitó a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado que evalúen su petición, debido a que las elecciones presidenciales podrían ponerse en riesgo por la falta de credibilidad y transparencia que se ha venido presentando en los comicios del Congreso.



“El camino es garantizar que quien empiece a gobernar el próximo 7 de agosto sea el legítimo presidente y vicepresidente de la República. Hemos señalado algunas irregularidades desde nuestro informe, con la presencia de la Procuraduría y la Fiscalía aspiramos a entregar el informe final de este debate. Hay un posible conflicto de intereses”, expresó Gómez a los medios de comunicación.



En reemplazo de Vega, a la plenaria del Senado asistió el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán Namén. El funcionario electoral aseguró que la Registraduría ha cumplido legalmente con todos los procesos y escrutinios electorales.