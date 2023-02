La Flip denuncia el aumento de la violencia contra los periodistas

Los casos de amenazas, hostigamientos, asesinatos, desplazamientos y exilios cuyos afectados con periodistas se han aumentado durante los tres últimos años en Colombia.



Así lo denunció la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, en un informe que publicó a propósito del Día del Periodista, que se conmemora hoy.



En cuanto a las amenazas, la organización indicó que durante el 2022 se registró la cifra más alta de amenazas desde que estas se están documentando.



Agregó que, si bien en la mayoría de esos ataques se desconoce la identidad de los responsables, “son de especial preocupación” las provenientes de bandas criminales, disidencias y estructuras paramilitares”, porq ue “demuestra el poder y control que tienen estos grupos sobre los territorios y la información a nivel nacional”.



Según la Flip, las amenazas suelen ser represalias de los grupos armados frente a la negativa de la prensa de difundir información sobre su actuar, como por ejemplo declaraciones de paros armados, y llevan al desplazamiento de los periodistas.



La organización no gubernamental también indicó que el hostigamiento a los comunicadores casi que se ha duplicado desde el 2020, siendo el Valle del Cauca una de las regiones en las que más se ha registrado esa situación, además de Bogotá, Antioquia, Magdalena y Risaralda.



En el 2022 las disidencias de las Farc acosaron a la prensa en nueve ocasiones, la mayoría de las veces a periodistas que investigaban asuntos de conflicto armado y seguridad. También se denunciaron eventos protagonizados por miembros de la Fuerza Pública en hechos relacionados con el cubrimiento de la protesta social.



De otro lado, el asesinato de Felipe Guevara, ocurrido en Cali en diciembre del 2020, y de Marcos Montalvo, que tuvo lugar en Tuluá en septiembre del 2021, son dos de los cinco ataques mortales registrados en contra de periodistas colombianos durante los últimos tres años.



Aunque en ambos casos “ha habido sanciones a algunos de los autores materiales, aún se desconoce quiénes fueron los determinadores y cuáles fueron las motivaciones de los crímenes”, reza el informe de la Flip.



Los otros comunicadores asesinados fueron Abelardo Liz, en el Cauca; Rafael Moreno, en Córdoba, y Wilder Córdoba, en Nariño, y sus procesos están “en completa impunidad”.



De acuerdo con la organización no gubernamental, en los últimos tres años la prensa “se enfrentó a un sistema judicial ineficiente, que no atendía eficazmente las agresiones que denunciaban los periodistas” y denunció que durante ese lapso de tiempo catorce comunicadores tuvieron que desplazarse de sus lugares de residencia para proteger su vida.



De ese total de afectados, once fueron amenazados por parte de grupos armados ilegales y ocho no pudieron regresar a los lugares de donde salieron, por falta de garantías.

Al exilio

El informe de la Flip dice que entre el 2020 y el 2022 los exilios de periodistas se duplicaron, al pasar de cuatro a ocho.



“Quienes han salido del país lo han hecho porque no han encontrado las garantías necesarias para seguir viviendo en Colombia y consideran que es más seguro empezar de cero en otro lugar”, agrega el informe.