"La ciudad necesita una administración diferente": Álvaro Uribe Vélez sobre Medellín

En medio de un recorrido por Medellín, el expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que la administración de la ciudad debe cambiar y expresó que recibió bastantes quejas de los ciudadanos sobre la administración del alcalde Daniel Quintero.



Por tal motivo, el expresidente insistió en que en las próximas elecciones regionales del 29 de octubre los ciudadanos deberán elegir un cambio por Medellín, cambio que su colectividad, según Uribe, está ofreciendo.



“La ciudad necesita una administración diferente, nosotros en el Centro Democrático no robamos, queremos la ciudad, creemos que se necesita más educación a los jóvenes, más emprendimiento para los jóvenes, más créditos y no derroche burocrático como hoy ocurre”, expresó Uribe en la intervención pública.



Lea aquí: “Un monopolio estatal sería gravísimo": Uribe habló de la reforma a la salud en su visita a Cali



El expresidente manifestó que, en medio del recorrido, los ciudadanos se quejaron por la falta de intervención en la infraestructura educativa y de la vía pública, además de la preocupación que evidencian frente a la prostitución y la drogadicción en la ciudad.



“Nosotros amamos esta ciudad y vamos a seguir en la lucha para que la ciudad tenga un alcalde o una alcaldesa con todas las opciones (…) que busque el mayor nivel de consensos, que no siga fracturando la ciudad, para nosotros es tan importante el trabajador como el empresario”, explicó Uribe.



En medio del recorrido y la intervención, el expresidente Uribe estuvo acompañado por la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien manifestó que la próxima Alcaldía de Medellín deberá ser una administración sin corrupción y más cercana a los antioqueños.



“Nosotros queremos recuperar la Medellín donde universidad, empresa, Estado trabajan de la mano, donde hay confianza de la ciudadanía en la institucionalidad, queremos una Medellín donde no prime el odio, donde no prime la corrupción, sino una ciudad de paz, de tranquilidad, de hermandad como la que habíamos construido por tantos años”, concluyó la senadora.



Finalmente, por medio de su cuenta de Twitter Uribe afirmó: "Solidaridad con Medellín. Algunas cifras que preocupan de la ciudad: 27% de pobreza, entre 100 y 150 mil jóvenes desempleados, 400 mil personas se van a dormir con hambre, 80 mil millones perdidos del Presupuesto Participativo".