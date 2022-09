Julián Gallo pidió perdón por el asesinato del profesor Jesús Antonio Bejarano hace 23 años

El congresista Julián Gallo pidió perdón públicamente en la Universidad Nacional de Colombia por el asesinato del profesor del alma máter Jesús Antonio 'Chucho' Bejarano, el 15 de septiembre de 1999, hace exactamente 23 años.



El evento, liderado por el Centro para la Educación Política-CEP, permitió exponer perspectivas de figuras públicas que tuvieron un rol protagónico en el conflicto armado colombiano: el general (r) de la Policía Nacional y exvicepresidente, Óscar Naranjo; la exsenadora, Vera Grabe y el congresista del partido de los Comunes Julián Gallo.



Cada uno desde su orilla compartió sus reflexiones con un propósito común: entender el acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc-EP y el informe de memoria histórica como un elemento primordial de diálogo y discusión con la sociedad.



Durante el desarrollo del foro, el senador Gallo expresó “aquí en el campus una unidad nuestra asesinó al profesor 'Chucho' Bejarano. Eso a nosotros nos avergüenza queremos pedir perdón. Es mi deber asumir esa responsabilidad y propiciar este tipo de diálogos que nos permitan mirar el pasado para construir el futuro".



Por otra parte, el exvicepresidente y exdirector de la Policía Óscar Naranjo a lo largo de su intervención exaltó el espacio y también pidió perdón a la comunidad por haber estigmatizado a la universidad pública mientras fue oficial de la Policía Nacional; “yo pensaba que la universidades públicas eran una cantera de la guerrilla. Estaba equivocado y les pido que me perdonen”.



Así mismo, la ex parlamentaria Vera Grave argumentó que la academia debe ser más proactiva en discutir y dialogar sobre la paz: “nos hemos focalizado en estudiar la violencia. Es hora de enseñar la paz”, dijo.



Debemos enseñar estos temas porque son las nuevas generaciones las que deben asumir la defensa de los acuerdos y la memoria histórica para garantizar la no repetición del conflicto armado. Todos insistieron en la urgencia de la formación política entre los ciudadanos y reconocieron el trabajo que viene adelantando el CEP en este sentido.