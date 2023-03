Juez decidirá si reforma a la salud se tramita como ley ordinaria o estatutaria

El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción de cumplimiento que tramitó el represente a la Cámara, Hernán Cadavid, en donde pide que la reforma a la salud se discuta en el Congreso como ley estatutaria y no ordinaria.



Este proyecto de autoría del Gobierno se radicó en la Cámara de Representantes y tras decisión del presidente de la corporación, David Racero, fue enviado a la Comisión VII para que discuta como ley ordinaria.



“Ante la negativa del presidente de la Cámara David Racero de tramitar la apelación que presentamos junto con otros congresistas para definir si el trámite a la reforma de la salud es por vía la ley ordinaria o estatutaria, he acudido al Tribunal Administrativo de Antioquia para solicitarles que se haga cumplir la Ley 5.ª, Reglamento del Congreso y la apelación”.



Cadavid, quien hace parte de la oposición al presidente Petro, sostuvo también que “la decisión de que trámite debe adelantarse la reforma a la salud la tome la plenaria de la Cámara de Representantes y no el presidente reunido con algunos asesores o algunos otros congresistas”.



Insistió en que “la ley debe cumplirse y por eso acudo en acción de cumplimiento y ojalá la justicia nos permita ese control a los excesos del Presidente de la Cámara y, por supuesto, del Gobierno”.