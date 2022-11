José Félix Lafaurie aceptó invitación de Petro para ser negociador del Gobierno con el ELN

En medio de la apertura del Congreso de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le propuso a José Félix Lafaurie, ser negociador en las conversaciones de paz del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



“Por eso le voy a proponer José Félix Lafaurie que usted integre la Comisión que hemos nombrado de parte del Gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que entren allí a las intimidades de esa complejidad, porque estos procesos son complejos, a la intimidad, a los rincones que no se publican a veces”, expresó Petro en su discurso.



El mandatario colombiano aseguró que la experiencia y conocimiento del ganadero permitirá que el proceso tenga mejores resultados y se consolide el propósito de paz en Colombia.



“Que puedan ustedes tener de primera mano la opción, discusión del debate que seguramente suscitará de cómo lograr que con el ELN se acabe la fase de lo que fue la insurgencia armada en Colombia, el final de una fase histórica que comenzó allá en 1948, que no es lo único que hoy hace parte de la violencia del conflicto, pero el cierre de una fase de la historia”, manifestó Petro.



Finalmente, el presidente Petro manifestó que en medio de los diferentes diálogos con los grupos armados y el ELN no pueden surgir más conflictos armados.



“Se cierra una puerta y se abre otra y esa otra no puede ser otro conflicto armado, otra venganza como ha sucedido en estos dos siglos de historia del país, sino que tiene que ser el comienzo de la era de la paz, por eso no es exclusivamente con el ELN que tenemos que lograr las desmovilizaciones, sino con toda esta serie de bandas”, concluyó Petro.



Por su parte, el presidente de Fedegan aceptó la propuesta y aseguró que contribuirá para que en Colombia se consolide la paz total.



“El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente (...) si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, yo voy a hacerlo, lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro que ha sido el más atropellado (...) ojalá que ese anhelo de paz total que tienen los colombianos pueda darse”, expresó Lafaurie.