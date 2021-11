Jennifer Arias es llamada a dar su versión ante la Corte Suprema por presunto caso de plagio

La presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, fue llamada a dar su versión libre y espontánea ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el presunto caso de plagio en la tesis con la que consiguió su título de magíster.



La diligencia fue programada para el próximo lunes 13 de diciembre por el magistrado Héctor Alarcón, quien también escuchará las palabras de la compañera de tesis de la congresista, Leidy Lucía Largo.



El llamado ocurre después de que la alta corte abriera una indagatoria preliminar contra la militante del Centro Democrático, producto de un oficio enviado por la Universidad Externado, que confirmó a través de un comunicado que Arias y su compañera eran responsables de plagio en la tesis con la que se graduaron.

La institución también había puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo de Estado. Enviar toda la documentación a este último fue con el fin de que anulara el título de magíster de Arias.



La Presidente de la Cámara ya se ha defendido a través de su cuenta de Twitter: "La universidad ha dicho a través de medios de comunicación y redes sociales que no tiene el documento original de mi tesis. Se me reprocha haber entregado una copia de la tesis original y se me reprocha algo que la universidad le preguntó y le pidió a mi compañera de maestría y de tesis".