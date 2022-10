'Iván Márquez' está "consciente" y "lúcido", según reveló el comisionado de Paz, Danilo Rueda

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó este miércoles que hace uno días, tuvo un encuentro con el líder de la 'Segunda Marquetalia', de las disidencias de las Farc, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien se encuentra vivo, y que este se encuentra "consciente y lúcido".



"Fue hace unos días y lo vi lúcido. Todo esto es una fase de exploración y no podemos decir que hay mesa. Estamos en verificación mutua de voluntades. Él está consciente, está vivo", indicó Rueda.



Asimismo, el comisionado confirmó que el pasado domingo se reunió con las disidencias del frente 'Alfonso Cano' en Nariño y que este grupo empezaría a mostrar su voluntad muy pronto para hacer parte de la llamada paz total del Gobierno.



"Estoy sorprendido de que hay una comunicación fluida con sus máximos comandantes, una disposición a hacer parte de la paz total. Hemos hablado de la claridad que va a regir cualquier tipo de conversación con cualquier grupo armado y unas exigencias de gestos humanitarios que se van a reflejar en los próximos días", manifestó Rueda en diálogo con Blu Radio.



Lea aquí: Presidente Petro viajará al Cauca para liderar encuentro con comunidades indígenas y afros



Por otro lado, el comisionado aclaró que todavía no se está en un cese del fuego con grupos armados, esto debido a la situación de violencia en zonas como Antioquia o Arauca, donde se siguen presentando enfrentamientos.



“Todavía no estamos en ceses multilaterales, estamos solamente hablando de expresiones de cese de torturas, asesinatos y desapariciones. Es evitar confrontaciones con los grupos armados que se encuentran en disputa y evitar ataques a la fuerza pública y eso se está verificando y ha habido una disminución. No quiere decir que estemos ya en un cese de fuego, cuando haya cese multilateral habrá una veeduría internacional y un monitoreo de la iglesia católica y otras iglesias”, añadió Rueda.



Explicó que se estaría buscando para que Chile vuelva a hacer parte del grupo de países garantes ante un acuerdo de paz y sobre el proceso con el ELN, aclaró que aún no se ha definido fecha o el país donde se va a efectuar.



El comisionado explicó por último que son al menos nueve grupos que se encuentran en una fase exploratoria con el Gobierno Nacional. Sobre el ELN, dijo que este grupo habría crecido en los últimos días hasta llegar a 5.000 hombres actualmente. Mientras que el Clan del Golfo ha manifestado tener 9 mil miembros.