Investigación del CNE a Petro desata una nueva polémica política

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Diversas reacciones generó en el país la investigación que el Consejo Nacional Electoral, CNE, le abrió al hoy senador Gustavo Petro por la presunta financiación prohibida de su campaña presidencial de 2018.



En efecto, aunque el líder de la Colombia Humana escribió en su cuenta de Twitter que se trata de “una abierta persecución política” porque “tres profesores aportaron $365.000 en total a mi campaña”, desde distintos sectores se ha cuestionado que el político minimice lo que sería una violación a las leyes electorales por tratarse de “un monto menor”.



“Delito es delito, sea en lo poco o en lo mucho”, asegura la experta en marketing político de la Universidad del Rosario, Bibiana Clavijo.



Con ella coincide el politólogo Fernando Giraldo, quien anota que cuando alguien que tiene prohibido financiar lo hace, la cantidad entregada “es un elemento completamente secundario”.

Lea también: Procuraduría pidió desestimar proceso de pérdida de investidura a Angélica Lozano



“Aportar $10.000 o $100.000.000 no cambia mucho el hecho de la prohibición o la autorización que tenga la persona. Es decir, si se prohíbe que alguien pueda financiar una campaña política, el monto es un tema complemente marginal y no es lo significativo”, en lo que se refiere al aspecto jurídico, explica el director de Ciencia Política de la Universidad del Norte.



En ese sentido, el exviceministro de Justicia Rafael Nieto considera que si el magistrado Renato Contreras hubiera ‘dejado pasar’ el hallazgo de la irregularidad en las cifras presentadas por el candidato de la Colombia Humana por tratarse de de $365.000 “estaría incurriendo en prevaricato, pues la ley no distingue” entre un monto u otro.

La investigación



Se refiere el analista al integrante del Consejo Nacional Electoral que por reparto debió asumir en febrero pasado la investigación de las cuentas de esa campaña presidencial, luego de que un ciudadano denunciara una posible financiación indebida por parte de la compañía colombo venezolana Monomeros, que ha sido mencionada al lado de un concuñado de Petro, que sería socio de Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, presidente del vecino país.



Y si bien el magistrado no encontró pruebas de este señalamiento, durante su indagación pudo establecer que tres servidores públicos activos en ese momento le entregaron a la campaña del jefe de la Colombia Humana entre $90.000 y $95.000; $120.000 y $150.000, respectivamente, según indicó en entrevista con Caracol Radio.



Allí, Contreras explicó que las leyes electorales prohíben donaciones de este tipo por parte de funcionarios.



“Él tiene derecho a presentar sus argumentos de defensa y, a partir de las explicaciones que se reciban, se hará una valoración y se tomará una decisión”, agregó el magistrado, especificando que dentro de las sanciones “pueden estar algunas multas, y decisiones que, incluso, pueden afectar a los partidos políticos que avalaron” su candidatura presidencial.



“No le abren a Duque investigación por los dineros del ñeñe y si el CNE le pide a la Fiscalía que le abra investigación penal a una maestra humilde porque donó $95.000 a mi campaña. Esto debe ser conocido en el mundo entero”, escribió el actual congresista al respecto en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, Rafael Nieto recordó que el líder de la oposición al Gobierno de Iván Duque también trinó el pasado 6 de junio que “el Consejo de Estado afirmó en sentencia que un solo voto conseguido a través del fraude anula una elección”.



Así las cosas, para el exviceministro de Justicia el jefe de la Colombia Humana debe ser consecuente con sus opiniones y no pretender que, contrario a lo dispone la ética pública, haya violaciones a la ley “irrelevantes”.



No obstante, el analista político Jhon Mario González califica la decisión del CNE de “absurda”, pues “está dándole la oportunidad a Petro de mostrarse como la víctima y de que crezca porque la gente termine apoyándolo y abriéndole el camino como un candidato presidencial con muchas opciones, no por sus méritos como estadista, que no los tiene, si no por demagogo y ahora víctima de las estupideces de las entidades del Estado”.



Por ello, dice la profesora Bibiana Clavijo, “el CNE debe responder en proporcionalidad con las demás investigaciones por presuntos actos de corrupción en campañas. De quién sea, no solo de la oposición”.



Lo cierto es que el órgano electoral ya remitió el expediente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas, y a la Fiscalía General.



Niega vínculo



En un comunicado, Gustavo Petro negó tener un vínculo familiar con Carlos Gutiérrez.



”Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, ‘concuñado’ no es ningún tipo de parentesco registrado en la ley colombiana. Por tal razón, esa figura no representa ningún tipo de parentesco con Gustavo Petro ni por afinidad, ni por consanguinidad, ni civil”, agregó el hoy senador.



Además, planteó que: “Todas las empresas y fundaciones que menciona el artículo, (excepto de la fundación educativa de Juan Fernando Petro, hermano del senador, la cual enseña a personas humildes y de la cual él vive y que ha sido atacada por el paramilitarismo) son de allegados civiles sin vínculos con Gustavo Petro, incluso, en el caso del señor Carlos Gutiérrez, sin ningún parentesco”, en relación a una publicación de Cuestión Pública.