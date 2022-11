Integrar o marginar a los migrantes, he ahí la cuestión

Colombia ha realizado avances importantes en las políticas desarrolladas para abordar la migración venezolana, de la cual es el principal receptor mundial, con cerca del 33 % de las 7,1 millones de personas que han abandonado el país.



Al desconcierto inicial en un país que no estaba acostumbrado a recibir contingentes importantes de población extranjera, siguió la adopción de diversas acciones que buscaron, con mayor o menor éxito, su identificación y regularización, proceso que desembocó en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, Etpv, esta sí una iniciativa más robusta, que ha permitido registrar a 2.471.437 venezolanos y aprobar 1.632.817 Permisos de Protección Temporal, PPT.



Txomin Las Heras Leizaola, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de la asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Foto: Especial para El País

Colombia ha dado también importantes pasos en el acceso de niños, niñas y adolescentes venezolanos al sistema educativo, al garantizarles este derecho más allá de su estatus migratorio. Hoy tenemos a 573.846 escolares venezolanos, aunque sigue habiendo menores de edad que, por su condición de alta vulnerabilidad, aún no han ingresado al proceso educativo.



En salud, se ha garantizado la atención de urgencia a los llegados de Venezuela y 924.931 migrantes están inscritos en el Sistema General de Seguridad Social, cifra que representa solo el 37,3 %, pero que ha avanzado en el último año con las entregas del PPT.



Queda claro que es el camino de la integración el que hay que seguir. No solo para dar a los migrantes condiciones dignas para que desarrollen sus vidas, sino para que se conviertan en factor de progreso en Colombia, aportando un bono poblacional que permitirá a futuro pagar las pensiones de los colombianos y, hoy mismo, recolectar más impuestos, incentivar el consumo y enriquecer la sociedad con conocimientos y diversidad cultural.



La Gran Encuesta Nacional sobre Migración, realizada por la empresa Cifras y Conceptos y presentada el jueves en el evento ‘Migración venezolana en Colombia, ¿qué va a pasar con los migrantes?’, organizado por la Universidad del Rosario, la Fundación Konrad Adenauer y El Tiempo, revela que el 62 % de los venezolanos que ha llegado a Colombia tiene intención de quedarse, un dato que confirma que no hay opciones distintas a su inclusión plena en la sociedad colombiana.



Asimismo, con el objeto de realizar un aporte al éxito de este ineludible camino de integración de la población venezolana con vocación de permanencia en el país, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en alianza con la KAS, presentó allí su último informe ‘El reto de la integración: desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026’.



Un trabajo que identifica 12 ámbitos de acción prioritaria y da 57 recomendaciones concretas que pueden ayudar a autoridades nacionales, departamentales y locales a desarrollar políticas migratorias que permitan avanzar en la integración de los migrantes, así como reducir y eventualmente eliminar brechas aún muy amplias que se observan a este respecto.



El informe plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad encargada de lidiar con el tema migratorio, mejorar las capacidades de los entes locales para atender a los migrantes y completar el desarrollo del Etpv. Asimismo, propone una serie de medidas para cerrar las brechas en acceso a derechos como la salud y la educación, haciendo hincapié en niños, niñas y adolescentes, así como en políticas públicas con enfoque de género.



También se hacen recomendaciones para las personas objeto de protección internacional, al igual que para los colombianos retornados y aquellos que han emigrado a otros países. Del mismo modo, la integración productiva a través del mercado laboral y el combate a la xenofobia son abordados en el estudio y se plantea la necesidad de que la migración forme parte de la agenda de la política exterior colombiana.



Resulta imperativo que el actual Gobierno Nacional, que no ha tenido el tema en la agenda de prioridades, asuma el liderazgo de la política migratoria y, junto con los gobiernos regionales y locales, avance en dirección a la integración socioproductiva de la población venezolana. De no hacerlo, se corre el riesgo de marginar a los migrantes con las consecuencias negativas que ello conllevaría.