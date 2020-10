Inscriben ante la Registraduría comité promotor de referendo para revocar a Duque

Natalia Moreno Quintero

Ante la Registraduría Nacional quedó inscrito este jueves el comité promotor del referendo que pretende, entre otros aspectos, revocar al presidente Iván Duque, figura que no está incluida en la normatividad nacional.



El referendo, que fue anunciado hace dos semanas por el senador Roy Barreras, lo tiene a él como el vocero del comité promotor, el cual además está integrado por la escritora y periodista Patricia Lara Salive, el experto en resolución de conflictos David Murcia, los líderes juveniles David Suárez Rojas, Jonathan Valencia, Javier González, y Lizeth Sierra, la animalista Natalia Sierra Saleh y el dirigente afro Paulino Riascos



Tras la inscripción del comité, Barreras sostuvo que “hace unas semanas el expresidente y exsenador Álvaro Uribe anunció un referendo que propone revocar las Cortes, revocar la JEP y revocar la paz, yo les digo que prefiero revocarlos a ellos, al gobierno Uribe-Duque”.



Barreras planteó además que “este es un propósito que compartimos todas las fuerzas alternativas, independientes, de oposición que entienden que Colombia merece un mejor destino que volver a la guerra y a un régimen autoritario. Espero que nos acompañen en Colombia todos los ciudadanos, de todas las militancias y de ninguna militancia que tienen un propósito común; revocar este gobierno para que podamos darle esperanza a Colombia y podamos ofrecerle una nueva alternativa de poder, que será luego. Pero por supuesto la voluntad ciudadana no tiene partido, no tiene dueño”.

El referendo incluye cinco puntos. Primero, la revocatoria presidencial; segundo, la renta básica universal; tercero, matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas, cuarto, mínimo vital pensional para todos los colombianos y quinto, la implementación del Acuerdo de Paz por un periodo presidencial más.



Lo que viene ahora es que la Registraduría avale la inscripción del comité y de ser así tendrán que hacer una primer recolección de firmas para luego si proceder a buscar los dos millones de apoyos.