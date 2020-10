Natalia Moreno Quintero

Tras la aprobación de la escisión del Polo Democrático Alternativo, el senador Jorge Enrique Robledo y su tendencia política, Moir, anunciaron la conformación del nuevo partido político denominado ‘Dignidad’.



Según Leonidas Gómez, presidente del naciente partido, se tomó la decisión de nombrar la colectividad de esta manera debido a las múltiples formas en las que se maltrata la dignidad en el país. Agregó que los integrantes del partido ya iniciaron los trámites legales para formalizar el movimiento político ante el Consejo Nacional Electoral.



El senador Jorge Enrique Robledo, por su parte, señaló que en una reunión con el comité ejecutivo del nuevo partido se tomó la decisión de realizar a corto plazo el primer congreso nacional de ‘Dignidad’, con el fin de ampliar las bases del partido. Dijo que podrán participar ciudadanos de cualquier origen social, condición económica, convicción religiosa, así como hombres, mujeres, población LGTBI, minorías.



“No crean que a mí me alegra salirme del Polo, en el sentido de que allí dejamos muchos años de esfuerzo y de trabajo duro. Allí contribuimos en hacer cosas muy positivas para Colombia, pero la verdad que uno tiene que reconocer es que, ese proyecto, en el caso nuestro, se nos fue agotando, aparecieron contradicciones internas que no pudimos resolver hasta el punto de que llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer era eso. Una separación diseñada, acordada entre todos para que fuera cordial, democrática, tranquila”, señaló Robledo.

Robledo añadió que la decisión se tomó de manera consensuada para enviarle al país un mensaje de que se deben parar las ‘peleas de perros y gatos’ y pasar a resolver las diferencias sin agravios o agresiones. “Que nos hayamos escindido no quiere decir que no tengamos con ese Polo que hemos dejado coincidencias. Habrá que seguir trabajando con ellos”, señaló.



De igual forma, el senador recordó que pese a que se separó del Polo Democrático, deberá seguir trabajando en el Congreso como miembro de la oposición al Gobierno del presidente de la República, Iván Duque Márquez.



Hace algunos días, con una votación mayoritaria, se oficializó la escisión del partido Polo Democrático Alternativo, argumentando consenso entre las partes. El partido también anunció un proceso de renovación política y organizativa con el objetivo de defender la democracia.



“Representantes del Polo realizarán en las próximas semanas reuniones con las direcciones de las fuerzas de izquierda, progresistas, de las corrientes de centro, del liberalismo democrático, y de los movimientos sociales, para avanzar en la construcción de una gran alianza de cara a seguir impulsando la movilización social, y preparando la definición del bloque histórico que requiere hoy el país sin vetos ni exclusiones”, señaló el Polo Democrático tras tomar la decisión.



En cuanto a la posibilidad de una eventual candidatura presidencial de Jorge Robledo por el partido 'Dignidad', el senador señaló que es un tema que deberá ser discutido más adelante con las directivas del mismo.