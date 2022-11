"Incomprensible que la reforma política quiera anular a la Procuraduría": Senador Motoa

Tras más de diez horas de discusión, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en la noche del miércoles el proyecto de acto legislativo de la reforma política, el cual es de autoría del gobierno nacional y tiene especial interés en su trámite.



Sobre la aprobación, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa se pronunció uno de esos aspectos es la aprobación del artículo que le quita la facultad a la Procuraduría General de la Nación de destituir a funcionarios públicos electos por voto popular.



"La Reforma política la han autodenominado ‘anticorrupción’, sin embargo es incomprensible que quieran anular a una entidad como la Procuraduría. ¿Pretenden premiar a quienes se han robado los dineros de los colombianos y que han sido destituidos por vínculos con la criminalidad?", dijo Motoa.



Asimismo, se aprobó el artículo que permitiría a los congresistas renunciar para poder ser ministros. "Este Congreso no puede desconocer el mandato de la Constitución del 91, las reformas que aquí aprobemos tienen que profundizar esa separación de poderes, el sistema de equilibrio de poderes, el principio de frenos y contrapesos y no eliminarlo", añadió el Senador.



Sin embargo el Senador destacó que se eliminara el artículo que pretendía limitar los derechos ciudadanos con el voto obligatorio.



"Las cifras de participación democrática no pueden validarse a costa de limitar garantías y derechos ciudadanos. Además, la crisis de representatividad, no la vamos a corregir con el voto obligatorio", dijo el congresista.



Cabe mencionar que otro artículo que pasó es el que fomenta la democratización interna de los partidos, como también la forma de elegir los candidatos, a la vez las listas paritarias, garantizando condiciones más democráticas en todos los partidos y movimientos. También se aprobó cerrar las listas por dos elecciones.