¿Impuesto predial diferencial? Detalles de la idea que Petro plantea incluir en la Tributaria

Cuando el presidente Gustavo Petro les daba tranquilidad a los empresarios del país señalando que no habrá expropiaciones durante su gobierno, los sorprendió con la propuesta de hacerle ajustes al impuesto predial aprovechando el trámite de la reforma tributaria.



En el discurso de clausura del congreso anual de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), el jefe de Estado se refirió a la posibilidad de crear un impuesto predial en Colombia, que funcione de forma diferencial.



Según el primer mandatario este ajuste, que se incluiría en el articulado de la tributaria, le abriría la puerta a que los impuestos locales y regionales también fueran discutidos durante su trámite en el Congreso de la República, cuyo contenido está concentrado en los tributos nacionales.



Para Petro, el impuesto predial que tributa a los bienes inmuebles debe tener temas diferenciadores en la ciudad y en el campo.



“Sería bueno poner un impuesto diferencial predial alrededor de la productividad de la tierra. No es lo mismo tener un lote de engorde, que uno con una casa, que tiene una función social y es darles vivienda a quienes la habitan. Lo dejo como un paréntesis allí para el debate del Congreso”, recalcó el presidente de la República.



Y aunque no entró en detalles sobre lo que sería el nuevo tributo, el jefe de Estado subrayó ante los industriales, haciendo referencia a la reforma tributaria, que la forma de crear riqueza en este siglo es a través de la producción.



“Si el libre mercado lo dejamos actuar en Colombia, nos va llevando solamente a sacar petróleo y cocaína, porque es donde hay ventaja comparativa, y nos va arruinando al papero, al maicero, al agroindustrial”, dijo Petro.



El anuncio del primer Mandatario contrasta con recientes declaraciones del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien ve con buenos ojos una nueva reforma, pero solo enfocada en los temas locales y regionales.



En la entrevista que le ofreció a este diario el pasado domingo, el jefe de la cartera de finanzas dejó en claro que se busca con el articulado una reforma integral, con el fin de conseguir los recursos necesarios para adelantar los programa sociales. Y no descartó otras dos, una de ellas para reorganizar los impuestos en la regiones.



“Ya he estado hablando con alcaldes y gobernadores para discutir una reforma en impuestos municipales y departamentales”, señaló Ocampo.



Y a renglón seguido el funcionario recalcó que “algunos mandatarios de los entes territoriales me lo han pedido. Vamos a discutir con ellos, con base en estudios que ya existen, sobre qué mejorar en la estructura de tributación municipal y departamental”.



Tanto el presidente, Gustavo Petro, como el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, han venido reiterando en su pedagogía de la reforma tributaria, que “si se quiere industrializar a Colombia hay que modernizar el campo”.