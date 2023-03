Imponen multa al Nuevo Liberalismo por impedir militancia de Rodrigo Lara

El Consejo Nacional Electoral, CNE, emitió una sanción en contra del partido Nuevo Liberalismo por 16 millones de pesos, debido a que exigió al entonces senador Rodrigo Lara, una serie de requisitos que no existían en la normatividad para fue militante.



Fue el propio Lara quien formuló la demanda ante el CNE, por considerar las directivas del Nuevo Liberalismo cometieron fraude al no cumplir con el fallo que emitió la Corte Constitucional en agosto de 2021 cuando le devolvió la personería jurídica a este partido, del cual uno de sus fundadores Rodrigo Lara Bonilla, padre del exsenador.



Rodrigo Lara, en su reclamación además señaló al Consejo Nacional Electoral que le deben pedir al Nuevo Liberalismo "que se comporte como un partido que recibe recursos de los colombianos y no como una empresa familiar".



Lea aquí: CNE reconoció personería jurídica del partido Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana



También denunció que el Nuevo Liberalismo indujo a error al Senado cuando designó la Comisión Accidental para definir la lista de candidatos a Contralor General, con una carta del partido asegurando que no pertenecía al Nuevo Liberalismo y por eso no podía representarlos.



Recuerda además Lara Restrepo que también obstaculizaron su participación en los debates presidenciales televisivos de la primera quincena de diciembre de 2021.



Por otra parte Rodrigo Lara anunció que a mitad de abril estará lanzando su campaña a la Alcaldía de Bogotá, pero como candidato independiente.