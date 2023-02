Humberto de la Calle advierte que reforma a la salud se va a caer: "el proyecto está muerto"

El reconocido senador y abogado colombiano Humberto de la Calle aseguró que el proyecto de reforma a la salud propuesto por el Gobierno Nacional está “muerto”. De la Calle, quien lideró el equipo negociador del Gobierno en los Acuerdos de Paz con las Farc, dice que la iniciativa no cuenta con el apoyo necesario en el Congreso para ser aprobada.



Según el político, la reforma a la salud propuesta por el Gobierno no solucionaría los problemas del sistema de salud en Colombia. Además, señaló que el proyecto ha generado una gran desconfianza y escepticismo entre la población y los profesionales de la salud.



En su cuenta de Twitter escribió: “Señor presidente Gustavo Petro: Aún si no consigue todas sus metas, usted tiene en sus manos el logro de avances impostergables en la salud de los colombianos. Sería un gran transformador. No desperdicie la oportunidad. El proyecto del gobierno está muerto."



En su opinión, cualquier reforma a la salud debe estar basada en el diálogo y la concertación con los diferentes actores del sector, incluyendo a las asociaciones médicas, los pacientes y los trabajadores de la salud. Además, afirmó que cualquier reforma debe enfocarse en garantizar el acceso universal a los servicios de salud, mejorar la calidad de la atención y reducir los costos para los pacientes.



De la Calle ha hecho un llamado al Gobierno y al Congreso para que se inicien diálogos con los diferentes actores del sector de la salud y se construya un consenso en torno a una reforma que permita garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia.



"Conocido el severo documento de los ministros y jefe de DNP, abra un compás de reflexión. La discusión de ley de salud en extras se le va a caer. Reúna a todos y busque puntos de encuentro para presentar un proyecto remodelado en ordinarias marzo", señaló el político.