"Histórico": así califican los analistas lo que fue el encuentro entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Para el politólogo Alejandro Echeverry, la reunión entre Uribe y Petro “es un hecho histórico, en cuanto se le muestra a la sociedad colombiana que desde la diferencia y el antagonismo, pero sobre todo desde una diversidad como es Colombia, se puede dialogar, así no se lleguen a acuerdos. Gran parte del cambio que requiere este país es que empecemos a construir desde la diferencia, que empecemos a reconocer que el otro, al margen de la forma en que piense, es un colombiano que busca vivir en paz y tranquilidad”.



E insiste en que, al tratarse “del político más importante del país en los últimos 20 años y de un político que le genera esperanza y posibilidad de otro país a un sector de la sociedad”, esa conversación fortalece las dinámicas democráticas “y bienvenida la oposición seria, respetable, crítica, que será un contrapeso en estos cuatro años de Gobierno y que es fundamental dentro de las sociedades que buscan una libertad y una democracia plenas”.



De su lado, el analista Ancizar Marroquín coincide en que se trató de un acto histórico, “que habla muy bien de quien invita y de quien acepta la invitación, y demuestra que hasta ahora el Presidente electo tiene voluntad de diálogo e interés en conformar el Gran Acuerdo Nacional”.



En su opinión, “se dan los primeros pasos para aliviar la polarización que han dejado las últimas campañas y ofrece tranquilidad sobre las sensaciones de pugnacidad en la opinión pública” y destacó que Uribe haya planteado “un diálogo abierto entre el partido y el Presidente, entre los voceros de la bancada y los ministros, para debatir los temas de interés para el Gobierno”.

“Nosotros expresamos que compartimos todo el esfuerzo que se haga para que el país acelere la superación de pobreza. Pero eso no puede ser a costa de marchitar el sector privado. Esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza”.



El expresidente Álvaro Uribe definió así uno de los principales temas que trató ayer con el mandatario electo, Gustavo Petro, en una reunión que fue calificada de “histórica”, por tratarse de dos caracterizados adversarios políticos.



Sin embargo, las imágenes que se compartieron del encuentro, que duró cerca de tres horas, los mostraron en una actitud tranquila y hasta cordial.



Al principio de la cita los dos líderes estuvieron solos, por espacio de media hora, y luego se les sumaron el senador Ciro Ramírez; el excandidato presidencial Alirio Barrera; la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, y el representante a la Cámara Juan Fernando Espinal, así como el jefe de la campaña del Pacto Histórico, Alfonso Prada.



“Tengo un motivo personal de agradecimiento, mi situación es difícil, nuestro partido, que tanto queremos, que era el primero en el Senado, ahora es el cuarto”, expresó Uribe en una rueda de prensa posterior a la reunión que tuvo lugar en la oficina del abogado Héctor Carvajal.



Y siguió relatando sobre la conversación con Gustavo Petro: “Le expresé que la tributación tiene que ser amable, que el contribuyente pague con gusto, sin miedo, que no pongan al contribuyente unos impuestos excesivos. Tuvimos la oportunidad de hacer un examen de las tarifas de renta comparativas a las empresas y de personas naturales”.



El expresidente también aseguró que abordaron temas como la reforma agraria, las Fuerzas Militares, los campesinos, principalmente para proteger a los sectores productivos y el Plebiscito por la Paz, entre otros.



Respecto de las pensiones, el Jefe natural del Centro Democrático anunció que apoyan la propuesta del Mandatario electo de entregarle una pensión a los adultos mayores, pero le manifestó su preocupación porque se puedan llegar a acabar los fondos privados.



“Lo que podamos aprobar, lo haremos sin cálculo, gustosos, y en aquello que tengamos que discrepar, cuente con una oposición razonable”, dijo Uribe sobre lo dialogado con Petro, a quien le pidió mantener un canal de comunicación abierto directamente con él, sin intermediarios.



“Yo le dije humildemente: Presidente, permítame un canal de diálogo con usted, yo no lo molestaré mucho, será para hablar sobre temas de país. Lo que podamos aprobar lo haremos sin cálculos”, explicó, dejándole en claro que la bancada parlamentaria de su partido “es diversa”.

El exmandatario también relató que expresó preocupaciones sobre la transición energética: “Presidente, en su sabiduría mirarán cuánto tiene que ser el tiempo de transición, yo creo que su Gobierno recibe una buena herencia porque el país ha avanzado en combustibles alternativos, renovables y ha recuperado las posibilidades de que no se le agote el petróleo”.



También defendió que lo actuado por su colectividad durante el Paro Nacional “no fue para afectar la protesta sino para enfrentar la violencia” e insistió “en una tesis nuestra de la necesidad de reformar la JEP para darle un tratamiento realmente diferente a los integrantes de las Fuerzas Armadas”.



Al final, Uribe le hizo un llamado a los colombianos para que “no se vaya nadie del país, trabajemos, trabajemos y trabajemos de manera alegre para servirle al país”.



Luego de las declaraciones del expresidente, Petro escribió en Twitter: “Ojalá el país pueda ver el escenario del dialogo de las diferencias. La conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Encontramos las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá diálogo Gobierno/ oposición”.