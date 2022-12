"Hay que humanizar el conflicto mientras llega la paz": Samper sobre los diálogos con el ELN

Con un llamado a no olvidar la humanización, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, estuvo en Venezuela acompañando los diálogos que están sosteniendo el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Caracas con la intención de consolidar un acuerdo de paz.



“Hemos estado esta mañana trayendo una mensaje sobre la necesidad de humanizar el conflicto mientras llega la paz, no podemos dejar a los territorios esperando a que se consolide la paz acá para proteger sus vidas, sus bienes, sus escuelas, para que no recluten a los menores”, expresó Samper en declaraciones.



El Exmandatario reiteró que se debe buscar que se reduzcan los enfrentamientos que no afecten y atenten contra la vida de las diferentes poblaciones. Además aseguró que es positivo consolidar la paz total que busca el presidente Gustavo Petro.



“El objetivo de esta visita era primero celebrar que el nuevo Gobierno ha puesto en marcha este mecanismo con el ELN que es tan importante para avanzar en la paz total que propone el presidente Petro y segundo para decirles que no olviden el tema de la humanización”, expresó Samper en un video.



Frente a las conversaciones, el Expresidente aseguró que hay tres temas puntuales que diferencian los diálogos del ELN con el acuerdo firmado con las antiguas Farc.



“El primero los territorios, la paz tiene que nacer de los territorios porque es donde se está sintiendo el conflicto (...) el segundo que se humanice y el tercero en el cual ha estado muy metido el ELN siempre es que se hable de una nueva protesta social, Colombia necesita una nueva propuesta social distinta frente a la desigualdad, la pobreza extrema”, expresó Samper.