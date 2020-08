"Hay gente que ha esparcido calumnias mezcladas con verdades a medias": Marta Lucía Ramírez

Natalia Moreno Quintero

"Del único distanciamiento del que estoy pendiente es del distanciamiento social preventivo para el cuidado colectivo”, contesta categóricamente Marta Lucía Ramírez cuando se le pregunta por sus relaciones con el presidente Iván Duque.



Y con la misma firmeza asegura que “es evidente que hay gente con un claro propósito político que ha esparcido calumnias mezcladas con verdades a medias”, al responder sobre la forma cómo ha sido tratada por la opinión pública desde que se convirtió en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Colombia.



En entrevista con El País, la segunda a bordo del Gobierno Nacional también explica las tareas que tiene a su cargo y expresa su solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe.

Lea además: "Anunciaremos resultados próximamente": Duque sobre masacre en Llano Verde

En lo personal, ¿qué ha sido lo mejor de estos dos años al frente de la Vicepresidencia de la República?

​

Primero, quisiera aprovechar este espacio para dirigir un mensaje solidario a todos los colombianos. Hemos tenido momentos de dificultad e incertidumbre por esta pandemia, pero tenemos la oportunidad de tomar más conciencia sobre lo verdaderamente importante y sobre la relevancia de cuidarnos y ser más solidarios entre nosotros.

Han sido dos años de grandes desafíos acompañando al presidente Iván Duque. Para mí siempre lo más sagrado es el trabajo con la gente y desde las regiones y no desde el escritorio en Bogotá. El compromiso de trabajar cada día por el bienestar de todos los colombianos es algo que me da inmensa satisfacción.



¿Y cuál ha sido el mayor logro?

​

El Presidente me ha hecho más de 16 encargos. Es un compromiso enorme, pero he sido siempre una máquina de trabajo. Hemos trabajado de la mano con entidades públicas y los gremios privados para implementar acciones transformadoras en equidad de la mujer, en especial en asuntos de empoderamiento económico y político; inclusión de personas con discapacidad en la vida social, cultural y productiva del país; impulso a proyectos de infraestructura para la conectividad regional y la competitividad nacional; implementación de mecanismos de transparencia e integridad como principios de acción pública y privada; impulso a la ciencia y la tecnología, con la Misión de Sabios; promoción y protección de la historia, la identidad y el patrimonio en el Bicentenario de Independencia; desarrollo de una agenda bioceánica sostenible y asuntos del espacio; estrategias orientadas a la competitividad de las regiones; los pactos por el crecimiento y el empleo con 85 gremios de la producción; la implementación del acceso a la Ocde.

“Todos los días me hago la autocrítica de lo que he podido decir de mejor manera”. Marta Lucía Ramírez Vicepresidenta de la República

¿Y el momento más difícil durante estos dos años en el cargo?

​

Sin duda, asimilar lo que significa vivir el inicio de esta pandemia y constatar con el Presidente que, a pesar de todos los esfuerzos, tenemos un aumento en la tasa de contagios y más de 14.000 muertos que duelen mucho. También es muy triste saber que hemos retrocedido casi diez años en los indicadores de pobreza, en especial de las mujeres.

El empoderamiento económico de las mujeres podría aumentar hasta un 35 % el PIB de las naciones y esta adversidad debe servir para que las políticas de equidad sean aceleradores de la reactivación. Las políticas de equidad que estamos desarrollando pueden transformar a Colombia para siempre.



Precisamente una de las preocupaciones de todos los colombianos es cómo sacar a flote la economía después de la pandemia...

​

En tiempos de Covid-19, tenemos que tener conciencia colectiva sobre la importancia de mantener nuestro rumbo hacia los ODS-2030 y redoblar esfuerzos para contener y revertir los efectos sociales de la pandemia. Debemos enfocarnos en enrutar el aparato productivo para que en diez años la economía tenga una tasa estable de crecimiento del 5,5 %, una tasa de inversión del 30 % del PIB y una tasa de desempleo que se asimile al pleno empleo, llegando ojalá a un histórico 6 %.



Liderar la reactivación económica del país es una de las tareas que le ha delegado el Presidente. ¿Cómo piensa lograr ese propósito?

​

No soy yo sola, es todo el Gobierno Nacional, con el liderazgo del presidente Duque. Estamos realizando reuniones semanales para hacerle seguimiento permanente a todas las iniciativas de reactivación económica enmarcadas en la estrategia ‘Compromiso por el futuro de Colombia’, la cual movilizará más de $165 billones.

Desde la Vicepresidencia hacemos seguimiento a los compromisos de generación de empleo en infraestructura y al compromiso con los proyectos de producción agropecuaria. Paralelamente, construimos una alianza público-privada, a través de los Pactos por el Crecimiento y el Empleo, para lograr una acción colectiva que ejecute medidas audaces e innovadoras para aumentar el empleo, la producción y las exportaciones.



Se han escuchado rumores sobre un distanciamiento entre usted y el presidente Duque, ¿qué responde?

​

El país tiene inmensas dificultades y desafíos como para dejarse distraer por rumores mal intencionados que terminan aprovechando aquellos que disfrutan la política como espectáculo. Con el Presidente compartimos varias ideas y seguimiento a la gestión de todo un gabinete cuyo propósito común es la equidad, el emprendimiento y la legalidad. Del único distanciamiento del que estoy pendiente es del distanciamiento social preventivo para el cuidado colectivo.



¿Cree que la opinión pública ha sido especialmente dura con usted?

​

Creo que la opinión pública en un país democrático como el nuestro tiene el derecho a opinar y a debatir, así como sería deseable que para asumir una posición frente a alguien que ha servido a Colombia con amor e integridad durante 40 años se informaran mejor. Es evidente que hay gente con un claro propósito político que ha esparcido calumnias mezcladas con verdades a medias. Por eso he abierto el blog www.martaluciaresponde.com, porque los funcionarios tenemos la obligación de dar información completa a la ciudadanía y también tenemos el derecho a velar por nuestro buen nombre. Es triste el ensañamiento que he sentido, pero cuando se tiene la conciencia tranquila cien por ciento, como es mi caso, hay que promover un ejercicio de transparencia como el que he hecho en este blog y seguir trabajando sin descanso y con fe en Dios de que la historia nos reconocerá la integridad de toda una vida. El país necesita desesperadamente una mejor forma de dar los debates políticos.



¿Y cuál es el mayor reto de cara al resto de su gestión?

​

Nuestro mayor reto es convertir la catástrofe del Covid-19 y sus consecuencias económicas en una cruzada permanente por la reactivación y la repotenciación económica. Tenemos la oportunidad de encarrilar todo nuestro aparato productivo para convertir a Colombia en una potencia de tamaño medio regional. Una Colombia sostenible, educada, emprendedora, legal, competitiva, justa, incluyente, digitalizada y en paz. Tengo dos ilusiones que me trasnochan: un millón de mujeres empoderadas y una repotenciación de la economía que nos ponga en modo tren bala para alejar al país de la pobreza y la desigualdad.



No puedo dejar de preguntarle su reacción frente a lo sucedido con el expresidente Álvaro Uribe...

​

Gratitud como ciudadana por lo que hizo en su Gobierno para devolvernos la confianza en el país. Solidaridad y afecto por él y su familia.



Y sobre el debate que se dado por la imparcialidad o no de la Corte Suprema frente al caso...

​

Soy respetuosa de las instituciones y sus decisiones. Los jueces interpretan y aplican la ley y deben hacerlo brindando a todos los ciudadanos las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de buena fe.



Finalmente, ¿qué opina de la propuesta de eliminar la figura de la Vicepresidencia que se ha vuelto a escuchar en el país?

​

La figura de la Vicepresidencia para esperar simplemente reemplazar al Presidente es equivocada. Un país como Colombia, con las complejidades y desafíos que tenemos, no puede darse el lujo de desaprovechar capacidades y experiencia, y por eso el Presidente me asignó tantos encargos. La Constitución de 1991 la concibió para darle mayor legitimidad al modelo presidencialista, debido a que, al igual que el Presidente, se elige por votación popular y no a dedo o por la clase política.

Hoy, con el plan de reactivación y repotenciación de la economía y nuestra coordinación de la infraestructura, coadyuvaremos con toda nuestra capacidad en la tarea que nos delegó el Presidente para generar miles de empleos para las familias, pero bienvenido el debate en torno al tema. Hay que comparar con otros países y con la figura del designado del pasado y decidir lo que más convenga al país.

Mujer

Siendo la primera mujer en ocupar ese cargo, ¿qué logros ha alcanzado para ellas?

​

Consignar la agenda del Plan Nacional de Desarrollo en los planes de Desarrollo de gobernadores; impulsar el programa casas de la mujer empoderada, con 10.021 beneficiarias; acordar con el presidente Duque el primer gabinete paritario, y suscribir el Pacto por la mujer rural, el empleo, la formalidad y el desarrollo del campo, para apoyar emprendimientos sostenibles, escalables y rentables de mujeres, de las que tenemos caracterizadas, 457.000 rurales, 190.000 ganaderas y 267.000 del agro, que se beneficiarán con financiamiento subsidiado, capacitación, fomento de la asociatividad y programas de prevención de violencias.

Mediante el Decreto 810 de 2020, creamos un Patrimonio Autónomo para promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento del tejido empresarial de las mujeres a través de financiación y aporte de capital a sus empresas. Creamos el Consejo Asesor Presidencial de Empresarias Colombianas, conformado por 134 mujeres con quienes implementamos la iniciativa ‘Amadrina una alcaldesa’, a través de la cual empresarias y ejecutivas apoyan la gestión de proyectos de desarrollo local en las alcaldías dirigidas por una mujer.