¿Habrá debate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro? Esto dicen las campañas

Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández tendrían hasta hoy para encontrarse y dar un debate nacional sobre sus propuestas, según lo estipulado en el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, ¿qué tanta probabilidad hay de que este se ejecute?



El Tribunal “ordena a los candidatos presidenciales, a que (...) soliciten y programen de manera conjunta la realización de un debate presidencial”, se conoció este miércoles.



“El fallo empieza argumentando que ha habido una falta de voluntad por parte de los candidatos, Petro en primera vuelta y Rodolfo Hernández en la segunda, para asistir a esos momentos de construcción de democracia y de cruce de ideas: los debates nacionales”, explica el politólogo Manuel Guevara.



Y es que la corporación afirma que existe un “deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos, en un escenario donde frente a frente sustenten sus ideas, ya que se recuerda, dichos aspirantes representan a los grupos políticos que les dieron el aval, y por ende, están obligados a la realización de los debates y comparecer a los mismos para confrontar sus distintos programas de gobierno”.



Opinión que surge de los ciudadanos que interpusieron la tutela: “Solo hay dos candidatos, uno será el Presidente y el otro el jefe de la oposición, un congresista de la República, ellos deben ver que intervenir en el debate no es solo un derecho, sino también un deber correlativo porque de este depende derechos de millones de personas que se verían afectados en caso de que no hubiese un debate”, indicó Mauricio Urquijo, abogado y docente.

Para el politólogo Guevara será difícil que los candidatos lleguen a un acuerdo para debatir, al tratarse de una campaña que ha sido tensa.

Sin embargo, la decisión ha sido objeto de discusión, incluso en el mismo Tribunal cuando el magistrado Manuel Alfonso Zamudio salvó su voto argumentando que la participación de los candidatos en los debates, más que un deber es un derecho.



“Si como se deduce de las normas en mención, los candidatos a la Presidencia no quieren ejercer el derecho de participar en los debates para exponer sus programas, no hay mecanismo constitucional o legal que los obligue, pues existen normas de idéntico raigambre que protegen sus derechos como personas naturales, en especial, el libre derecho de la personalidad, la libertad de expresión, el derecho a escoger profesión u oficio, el derecho a elegir y ser elegido”, manifestó el magistrado Zamudio.



De esto, el demandante Urquijo sostiene que es “absurdo” pensar que los derechos de los aspirantes a la Casa de Nariño primen frente a los de los colombianos.



“Ellos sí tienen derechos, claro, de libre expresión, de igualdad de condiciones frente a la competencia, pero no pueden establecer que estos puedan primar sobre los derechos de los electores. Ellos tienen posición de ventaja, de dominio y de poder porque, de lo que ellos hagan depende la decisión de los demás ciudadanos y ciudadanas”, expone Urquijo.

¿Habrá debate?

Para Guevara hay diferentes alternativas. Una es que “de manera extraordinaria, hoy en horas de la noche asistamos a un debate, improvisado tal vez, donde las dos campañas participen, no necesariamente los dos candidatos, pues es poco probable que Hernández regrese a Colombia para participar de manera presencial. También puede que se dé un debate virtual”.



La otra posibilidad es que no se efectúe el debate, al los presidenciables argumentar que, a través de su contenido en redes sociales y las intervenciones y entrevistas que han realizado durante la contienda, el electorado está al tanto de sus propuestas.



Pese a esto, el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández advierte: “Un candidato presidencial que desacata una sentencia no da un buen mensaje democrático, ni un buen ejemplo al ciudadano. No puede abrirse paso la tesis según la cual solamente se cumplen las sentencias que nos gustan”.



En ese mismo sentido Urquijo manifiesta que, si Petro o Hernández no asisten hoy al debate habrá consecuencias, una de ellas, el castigo en las urnas este domingo.



Por su parte, el estratega de Hernández, Ángel Beccassino, expresa que “el fallo se puede apelar, pero al mismo tiempo se debe cumplir. Los jurídicos están analizando el documento y están pidiendo las respectivas explicaciones”.