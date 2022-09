Gustavo Petro y Joe Biden: ya hay fecha para su primer encuentro en Nueva York

El presidente Gustavo Petro se reunirá por primera vez con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo miércoles 21 de septiembre. El encuentro será luego de sus intervenciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El martes el presidente Petro dará un discurso ante los mandatarios de los 193 países miembros de Naciones Unidas. Será el quinto jefe de Estado en intervenir después de Brasil, EE. UU., Chile y Jordania.



Pero además de esta importante cita, el mandatario colombiano fue invitado a una cena en la que se reunirá con Biden. El encuentro será en la noche del miércoles en una cena en el Museo Americano de Historia Natural.



Es un hecho que en esa gala se se dará el primer apretón de manos entre los mandatarios y no se descarta que el encuentro sirva para afianzar una cita oficial entre ambos Jefes de Estado.



Es de recordar que los mandatarios ya habían hablado telefónicamente el pasado 21 de junio, dos días después de la segunda vuelta presidencial en la que Gustavo Petro ganó.



“En el camino de una más intensa y normal relación diplomática he sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los EE. UU.”, dijo el Presidente en ese momento.



En este viaje a Estados Unidos, el mandatario colombiano también participará en la Cumbre sobre Transformación en la Educación convocada por el Secretario de la ONU y se reunirá con el Presidente de la Comisión Europea, Charles Michel.



Gustavo Petro viajará a territorio estadounidense desde este domingo con una comitiva conformada por la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata; la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; los ministros de Ambiente, Susana Muhamad, y de Educación, Alejandro Gaviria, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.



A ellos se unirá el canciller Álvaro Leyva Durán, quien asistirá el lunes al funeral de la reina Isabel II en Londres junto a la primera dama, Verónica Alcocer.