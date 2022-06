Gustavo Petro le pidió a Iván Duque suspender la compra de aviones

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, le pidió al presiente saliente Iván Duque suspender la compra de aviones.



"Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras", escribió Petro en su cuenta de Twitter.



Lea aquí: ¿Qué tendrá que hacer el gobierno de Gustavo Petro para conseguir las mayorías en el Congreso?

Todo avión que se compre para insitituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2022

La última compra de un avión para la Fuerza Aérea fue suspendida por el propio Duque el pasado mayo.



En ese entonces, se hablaba que el mandatario iba a adquirir el avión de la Presidencia de Ecuador, sin embargo, Duque negó tal hecho.



"Hemos vendido el avión LEGACY EMB 135 BJ a 8 millones de dólares al Estado colombiano. Ese dinero será invertido en el avión C130 que servirá para transportar tropas militares colombianas", había dicho el presidente de Ecuador Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter.



"No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno", respondió Duque sobre la compra.