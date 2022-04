Gustavo Bolívar le pidió a los jóvenes no salir a marchar este jueves 28 de abril

Frente a las manifestaciones que se están convocando para este jueves 28 de abril para conmemorar el primer año del Paro Nacional, el senador y miembro del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, le solicitó a los colombianos y, particularmente a los jóvenes, que no salgan a marchar, porque las elecciones presidenciales podrían verse afectadas por lo que ocurra en la jornada.



“Mañana se conmemora el aniversario del estallido social, por todos los medios le estamos pidiendo a los jóvenes, y si me escuchan lo vuelvo a hacer, para que por favor mañana (jueves) no salgan a celebrar este aniversario, un aniversario amargo además”, expresó Bolívar ante el Senado.



Según el congresista, las manifestaciones del paro de 2021 dejaron un balance de 95 fallecidos, 44 muertes le fueron atribuidas a la Fuerza Pública, 103 jóvenes fueron víctimas de mutilación ocular, tres agentes de la Policía fueron asesinados y hubo violaciones sexuales.



“Nosotros vamos punteando en las encuestas, no somos torpes para generar mañana disturbios, para darle papaya al Gobierno de que se amplíe de repente esa chispa y se encienda de nuevo y les demos la oportunidad, hasta incluso, de aplazar las elecciones. Nosotros somos los más interesados en que no salgan los jóvenes, les pido, casi que les ruego que no den papaya, que no salgan mañana, que aplacen ese aniversario y celebren el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar”, expresó Bolívar.



El senador aseguró que el Centro Democrático estaría infiltrando las marchas: “No oscurescamos la atmósfera electoral y tratemos de hacer otro tipo de celebración, pero no saliendo a las calles, porque podría aprovecharlo el Gobierno, ya lo han hecho en otras ocasiones, de infiltrar algunas personas”.