Gobierno y el ELN buscan sentar bases de cese al fuego

El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reanudaron ayer en Ciudad de México las negociaciones que buscan sentar las bases de un eventual cese al fuego bilateral, después de recientes tensiones entre las partes.



El segundo ciclo de esta mesa de diálogo se inició con un evento público encabezado por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y los jefes de las delegaciones del Ejecutivo colombiano y de la guerrilla.



Le puede interesar: Lo que habrá en juego en las marchas del Gobierno Petro y la oposición esta semana



“Nos corresponde (...) reinterpretar al cese al fuego y no verlo solamente como una disminución de las confrontaciones armadas sino fundamentalmente como una disminución de las hostilidades hacia la población civil y de las actividades ilegales generadores de daño y de violencia”, dijo Otty Patiño, cabeza del equipo del Gobierno.



Y subrayó la necesidad de “producir hechos” que demuestren que es posible alcanzar una paz con transformaciones sociales que “derroten el escepticismo y la desesperanza de un conflicto armado de tan larga duración”.



Según Patiño, “uno de los grandes objetivos del Gobierno Nacional es garantizar la participación de la sociedad civil tanto en los diálogos como en el proceso de implementación”.



Le puede interesar: Reforma a la salud: ¿Qué va a pasar con las EPS con este nuevo proyecto de ley?



Además, resaltó que la metodología acordada estará enfocada en ir implementando inmediatamente en los territorios los acuerdos que pacten las partes: “Esta metodología nos obliga a aprender y corregir muy rápidamente”.



De su lado, ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del ELN, detalló que en esta segunda ronda de diálogo se buscará acordar una agenda definitiva para las conversaciones y se ocupará de las condiciones para “un cese del fuego bilateral, temporal y nacional”.



Los diálogos continúan “con la determinación de lograr una paz integral y duradera”, pero la mesa “no va a producir una revolución por contrato ni va a decretar una desmovilización automática de las rebeldías”, señaló.



En esta segunda ronda, Chile, Venezuela y Noruega, México y Brasil participarán como garantes, como resultado de otro de los puntos convenidos entre las partes.



Después de casi cuatro años de suspensión, luego del atentado de esa guerrilla contra la Escuela General Santander de la Policía, se retomaron los diálogos el pasado 22 de noviembre en Caracas, en la búsqueda de acuerdos que permitan poner fin al conflicto con esa organización.



El primer ciclo, que duró 21 días, cerró con anuncios de liberación de rehenes y acciones humanitarias, pero sin acordarse un alto al fuego.



Y, en un comunicado reciente, el Gobierno Nacional destacó el “cumplimiento” de lo pactado en esa primera cita, por ejemplo en “el alivio humanitario para los presos” del ELN o el envío de una “caravana humanitaria” a zonas como Bajo Calima y Medio San Juan.



Le puede interesar: Influenciadora afrocubana se 'despacha' en contra de Francia Márquez, conozca el motivo



Sin embargo, las tensiones entre las partes no han cesado desde que el pasado 31 de diciembre el presidente Petro anunció una tregua bilateral con esa guerrilla, la cual fue desmentida luego por los máximos jefes de esa organización subversiva.



“Si el ELN sigue siendo considerado GAO (grupo armado organizado), quiere decir que seguimos en el mismo punto que lo dejó (Iván) Duque, o sea, no despegamos como debería ser”, aseveró el pasado 6 de febrero en su cuenta de Twitter ‘Antonio García’, máximo líder de esa guerrilla.



Los delegados de ambas delegaciones permanecerán en Ciudad de México durante las próximas semanas, hasta terminar el segundo ciclo.