Gobierno y Alcaldía de Bogotá siguen analizando opciones para el Metro

Cerca de cinco horas duró la reunión en la Casa de Nariño entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro, donde se analizó el futuro del metro para Bogotá.



Al término del encuentro, la mandataria capitalina informó que luego de analizar toda las opciones posibles, se acordó con el Ejecutivo nacional establecer desde mañana dos meses simultáneas para analizar si jurídica y financieramente es viable hacer la subterranización del sistema masivo desde la carrera 50 con avenida Primero de Mayo hasta la calle 72 con Caracas, es decir, agrega un tramo subterráneo de 3,9 kilómetros.



Esa variación del diseño actual costaría cerca de 12 billones de pesos adicionales y tardaría alrededor de seis años, como sugiere el Consorcio Metro, dijo la alcaldesa López.



Por ello, el presidente Petro pidió que se estudie “a profundidad” la viabilidad de esa propuesta, y aunque el mandatario tiene otras ideas, la jefe de Gobierno Distrital no las mencionó.



“Cuando el análisis de esas dos mesas esté listo volveremos a reunirnos. Tenemos que hacer las valoraciones jurídicas y financieras”, señaló.



Eso sí, López dejó en claro que cualquiera que sea la decisión que finalmente se adopte, “Bogotá no tiene plata adicional, pero el señor Presidente ratificó su compromiso de que el Gobierno Nacional pondría esos recursos completos en caso de que haya viabilidad jurídica y financiera”.



No obstante, dijo que si hay modificación en el diseño del metro y se da la viabilidad, que no se afecte la financiación en el Plan Nacional de Desarrollo del Regiotran del Norte y de tres líneas más de metrocable: Ciudad Bolívar-Soacha; Sierra Morena – Portal del Sur, y el metrocable del centro.



Y dijo que el mensaje que quiere enviara la ciudadanía es que “la primera línea del metro está en construcción. El contrato está vigente, hay 4.200 bogotanos trabajando, las obras van en 18% de ejecución”, concluyó.



Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el jefe de Estado reiteró en el encuentro “la importancia del metro, por su impacto urbanístico y de servicio público”.



El Ministro sostuvo que “compartiremos nuestros conceptos con el consorcio para hacer ese análisis con responsabilidad y prontitud”.