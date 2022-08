Gobierno Petro anunció que reforma tributaria será radicada este lunes en el Congreso

Ante el Congreso de la República y antes del medio día será presentado el nuevo proyecto de la reforma tributaria que ha sido planteada por el gobierno entrante de Gustavo Petro.



Así lo confirmaron desde la bancada del Pacto Histórico y el Ministerio de Hacienda, liderado por José Antonio Ocampo, quien explicó que, según los estimativos que tiene el nuevo equipo técnico del Gobierno, con esta nueva reforma se busca recaudar $50 billones.



Según se indicó, hacia las 11:00 a.m. el proyecto se presentará en la Cámara de Representantes y, posteriormente, se realizaría una rueda de prensa para dar a conocer los detalles que plantea la reforma tributaria.



Sobre el proyecto, se informó que finalmente esta no se presentará con mensaje de urgencia y que, además, se buscará su aprobación sin inconvenientes en las comisiones económicas y en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.



Con relación al proyecto, Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, manifestó que se decidió no presentar el proyecto con el mensaje de urgencia porque quieren que los congresistas primero conozcan cuál es el déficit fiscal para el 2023 y cuál es el vacío económico que se necesita suplir.



"La promesa es presentarla el 8 de agosto, pero la vamos a llevar más lenta, sin mensaje de urgencia. Va con urgencia el proyecto de presupuesto y sin mensaje de urgencia la tributaria, porque tienen que encontrarse en un punto en el que se debe saber cuál es el desfinanciamiento, para que tenga una justificación", aseguró Bolívar.