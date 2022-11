Gobierno ha gestionado más de 681.000 titulaciones de hectáreas de tierras

Desde Valledupar, la ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció que el Gobierno Nacional ha gestionado la titulación de 681.372 hectáreas de tierras que le fueron entregadas a comunidades de campesinos, indígenas y afrodescendientes.



La ministra López reiteró que la entrega de tierras es el primer paso que se propuso el Gobierno del presidente Gustavo Petro para lograr la reforma agraria que será efectuada por la actual administración durante los próximos cuatro años, también para darle cumplimiento al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc.



“Cuando dimos inicio con este proceso la meta era que para el 15 de noviembre tendríamos esa cantidad de hectáreas tituladas. Gracias a la labor de la Agencia Nacional de Tierras cumplimos ese objetivo cuatro días antes. Pero la labor no se detiene porque continúa la titulación masiva en todos los departamentos para dar cumplimiento al acuerdo de La Habana”, expresó López.



Las personas y comunidades que han logrado hacerse acreedores de dichos títulos podrán además acogerse a programas del Gobierno enfocados en hacer que las tierras se conviertan en terrenos productivos y aumenten y favorezcan la economía de las comunidades.



Lea aquí: ¿Qué tan viable es el decálogo que Petro presentó en la COP 27 para frenar el cambio climático?



En el anuncio participó el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, quien aseguró: “Los objetivos de la ANT son entregar hectáreas especialmente a mujeres que no tienen tierra y formalizar a aquellas personas que están sobre la tierra, pero que no tiene los títulos”.



Según cifras del Ministerio de Agricultura, los departamentos con más familias beneficiadas son Cauca con 4.317, Cesar con 4.015 y Boyacá con 3.702. Frente a los territorios que tienen más predios titulados se ubican Boyacá con 3.702, Cauca con 2.362 y Huila con 1.604.