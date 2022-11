Gobierno aseguró que no son funcionarios los señalados de acoso sexual en la COP27

Aunque aún no se han revelado sus nombres, el Gobierno aclaró que las dos personas apartadas de la COP27 por presunto acoso sexual, no hacen parte de la delegación presidencial ni son funcionarios.



La aclaración la hizo el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó: "La presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son ni de la presidencia, ni funcionarios públicos".



El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien además cumple funciones de vocero presidencial, dio, por su parte, más detalles sobre los colombianos señalados de acoso en la COP27, sin mencionarlos.



Prada confirmó que la Secretaría de COP27 pidió a Cancillería suspender la acreditación de dos personas registradas como parte de la delegación colombiana, que está compuesta por 201 personas entre funcionarios del gobierno, sociedad civil, empresarios y representantes de otras ramas del poder.



Sin embargo, señaló Prada que uno de los nombres que le fueron suministrados al Gobierno corresponde a una persona que no viajó a la COP27, por lo cual se cree que al menos esa credencial pudo ser utilizada ilegalmente.



Prada reiteró que "confirmo que Secretaría de COP27 solicitó a Cancillería suspender acreditación de 2 personas registradas en delegación colombiana, compuesta por 201 personas entre funcionarios del gobierno, sociedad civil, empresarios y representantes de otras ramas del poder. Las acusaciones no están relacionadas con funcionarios del gobierno, ni menos con miembros de la delegación presidencial".

Manifestó que cuando la secretaría de la COP27 reconfirme los nombres y se verifique la plena identidad de los involucrados, que sí son colombianos y que sí participaron en los hechos, se hará pública la información sobre ellos.



Cabe recordar que el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que el secretariado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27) reportó que hubo denuncias de presunto acoso sexual por parte de dos funcionarios de la delegación colombiana.



“El Secretariado de la COP 27 ha informado al Gobierno de Colombia sobre una denuncia contra dos miembros de la delegación del país en este evento, por presunto acoso sexual”, aseguró el comunicado en ese entonces.