"Garantizaremos las tres comidas diarias a las familias más pobres": Federico Gutiérrez habla  de su campaña

De esta manera, el candidato a la Presidencia Federico Gutiérrez espera darle respuesta en su gobierno a la informalidad laboral en el país.



Pero sus metas no son solo medibles en cifras puntuales. “Mi propósito es promover la unión de los colombianos, independiente de su ideología política, alrededor de un propósito nacional que sea la superación de la pobreza y la atención de las personas más vulnerables de la sociedad”, le dijo a El País el aspirante por el Equipo por Colombia.



¿Por qué los colombianos lo deben elegir Presidente de Colombia?



Los colombianos no podemos seguir divididos y sin un proyecto nacional que nos una como hermanos. He propuesto volver a unirnos en torno a lo fundamental, a lo más urgente, que en este caso es la superación de la pobreza y la atención de los colombianos que están en mayores condiciones de vulnerabilidad.



Busco ser elegido Presidente de Colombia por que sé que puedo ayudar a unir al país, porque tengo una candidatura independiente, avalada por las personas del común, y eso me da la posibilidad de trabajar con muchos sectores sociales y políticos al tiempo. Esta es una candidatura donde muchos se pueden encontrar.



Tras el episodio del micrófono en su sede de campaña, ¿hasta dónde cree que puede llegar la guerra sucia en contra de su candidatura?



Es lamentable que mientras las personas esperaban una campaña respetuosa, con ideas y propuestas, otros estuvieran empeñados en competir con trampas e ilegalidad. La gente espera propuestas para sacar a millones de la pobreza, generar estabilidad a las empresas para que puedan ser productivas y crear trabajos, que las ciudades sean seguras, que no haya hambre, que la infraestructura necesaria se construya.

Eso es lo que importa y es lo urgente. Que los otros sigan en sus trampas, la gente sabe lo que están haciendo y se manifestarán en las urnas.

Muchos lamentan que los ataques personales hayan impedido que se debatan realmente las propuestas de los candidatos. ¿Qué opina?



En mi caso, y el de mi campaña, hemos acudido a todos los debates. Esta es una responsabilidad con la gente que espera conocer a los candidatos y sus miradas sobre Colombia. Nosotros nos hemos dedicado a proponer, tenemos un plan de gobierno riguroso, realizado durante más de un año en diálogo con expertos de todas las regiones del país. Buena parte de mi actividad de campaña ha sido dialogar con la gente sobre estas propuestas.



En medio de todo, tengo la responsabilidad de señalar el riesgo para la democracia y para la estabilidad del país y de las empresas que representa la otra campaña.



¿Qué les dice a quienes no quieren votar por Petro, pero les preocupa que los partidos tradicionales estén apoyando su campaña?



Mi propósito es promover la unión de los colombianos, independiente de su ideología política, alrededor de un propósito nacional que sea la superación de la pobreza y la atención de las personas más vulnerables de la sociedad. Lograr esto y avanzar en tantas otras prioridades del país, como es la construcción de vivienda y vías, la transición energética, la lucha contra la deforestación y el cuidado de áreas protegidas y el crecimiento de la economía, necesita de profundos consensos políticos.



Yo soy independiente y nuestra campaña está respaldada en firmas, pero trabajamos con los partidos y las personas que se identifican con esta necesidad de unión del país. En mi campaña y en mi Presidencia todos están invitados a sumar y a construir el país que queremos.



De ganar la Presidencia, ¿cómo ofrecerles una mejor calidad de vida a los millones de colombianos que hoy viven en la informalidad?



Nuestros niveles de informalidad, superiores al 60 %, son un freno al crecimiento y agudizan los efectos del desempleo. Todo esto nos impide avanzar en la reducción de la pobreza, en la generación de riqueza y en la construcción de equidad. Garantizaremos las tres comidas diarias a las familias más pobres con ‘Colombia sin hambre’.



En alianza con el sector privado, vamos a brindar a tres millones de adultos mayores sin pensión una renta vitalicia superior a los $330 mil mensuales, logrando así que salgan de la pobreza, y garantizaremos un millón de becas en educación pública para estratos 1, 2 y 3.



De igual forma, promoveremos una reforma al mercado laboral que promueva la contratación formal, manteniendo los beneficios de los trabajadores. Nuestra meta será reducir la informalidad en un 50 %, por medio de contratos que se ajusten a las demandas de la realidad del mercado laboral del Siglo XXI.



Estas reformas en favor del empleo formal mejorarán el desempeño del crecimiento económico en aproximadamente un punto porcentual. ¡No hay mejor política social que la generación de empleo, y tampoco mejor política de generación empleo que el crecimiento económico!

Por eso, vamos a impulsar el crecimiento del país por encima del 5 %, para generar 1,2 millones de oportunidades de empleo anuales, y bajar el desempleo a un solo dígito.



¿Cómo evitar que el país quede polarizado después de elecciones?



Estamos luchando contra la polarización desde ya. Primero, incluyendo a sectores sociales y políticos en esta campaña. Escuchándolos, empoderándolos y generando consensos alrededor del plan de gobierno que hemos propuesto. Desde mi primer día como presidente dialogaré con los jóvenes del país y mantendré apertura para conversar y buscar acuerdos con todo aquel que quiera un cambio real y responsable. Yo no señalo a contradictores ni estigmatizo sectores.

¿A qué programa del actual Gobierno le daría continuidad?



Mantendremos el espíritu de Ingreso Solidario, pero avanzaremos hacia la integración de todos los programas de transferencias alrededor de una única estrategia para llegar a cinco millones de hogares en 2026. Seguiremos apostando por una política de transición energética: continuaremos la construcción de parques eólicos y le apostaremos a la energía solar. También promoveremos la revolución de energías renovables, buscando iniciativas en el Congreso con proyectos de ley que fomenten este cambio hacia energías limpias.



Mantendremos el Estatuto Temporal para Migrantes para los ciudadanos venezolanos y la Matrícula Cero: pasaremos de una cobertura de 700 mil cupos a un millón y también el programa De Cero a Siempre.

¿Siente que están las suficientes garantías de parte de la Registraduría frente a la organización de los comicios presidenciales?



Somos respetuosos de las instituciones y hemos venido trabajando arduamente, de la mano de la Registraduría, la Procuraduría y demás autoridades del Gobierno Nacional, para lograr la garantía absoluta del cuidado de nuestros votos.



Si bien confiamos en las instituciones, no es posible ignorar lo que sucedió el 13 de marzo en el país. Los ruidos del comportamiento negativo de algunos jurados, las denuncias en materia de fraude y, más recientemente, la información sobre infiltraciones, juego sucio y constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales, han levantado alertas y preocupaciones ciudadanas a lo largo y ancho del país, y nos hemos preparado para esto.



Desde la campaña, hemos diseñado e implementado un sistema de seguimiento y control electoral denominado Cosmos, con capacidad para atender el antes, el durante y el después del proceso. Este sistema permitirá una atención permanente a la ciudadanía, un contacto directo con los más de 102 mil testigos electorales que tendremos desplegados en todo el territorio nacional y en los consulados en el exterior, y un procesamiento de inteligencia artificial que permitirá la ejecución de reclamaciones en tiempo real por parte de un robusto esquema jurídico.



Confiamos en el proceso electoral y en las instituciones, pero no podemos decir lo mismo de ciertas campañas y ciertos comportamientos. La ciudadanía puede estar tranquila de nuestro trabajo y nuestra apuesta de cuidado.