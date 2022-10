Francia Márquez dice que no conciliará con mujer que usó términos racistas en su contra

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se pronunció de nuevo sobre los comentarios racistas que lanzó Luz Fabiola Rubiano en su contra durante las manifestaciones de la oposición que se presentaron el pasado 26 de septiembre.



En una entrevista con 'RTVC Noticias', Márquez dejó en claro que no tiene intenciones de conciliar con la mujer y que espera que el proceso penal en su contra llegue hasta las últimas consecuencias.



"En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial", manifestó la Vicepresidenta.



Caber recordar que para el próximo 25 de noviembre quedó fijada la audiencia en contra de Fabiola Rubiano de Fonseca, quien lanzó una serie de comentarios racistas Márquez.



Ese día, la mujer se refirió a Francia Márquez como un simio "El simio ese, que porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando” afirmó la manifestante.



Desde el momento de los hechos la Fiscalía ha priorizado la investigación para esclarecer lo ocurrido.



De hecho, el fiscal General, Francisco Barbosa, había expresado en ese entonces que "no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas”.