Fracasó en la Cámara la moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez

Fija y firme seguirá Irene Vélez en su cargo de ministra de Minas y Energía, ante el hundimiento de la moción de censura que se tramitó en su contra en la Cámara de Representantes, la cual se negó este martes por la plenaria con 132 votos en contra y sólo 24 pidiendo su salida.



Vélez muy temprano llegó al Salón Elíptico a esperar la votación, la cual ya prácticamente estaba cantada desde el jueves pasado que sería a su favor, es decir que, por ahora, todos los ministros del presidente Gustavo Petro continúan en sus cargos.



A Vélez se le tramitó la moción por considerar, desde la oposición, que sus mensajes desde cuando asumió el cargo generaron pánico económico, pusieron en riesgo a la empresa estatal Ecopetrol, además que desconoce al sector, lo cual no pudo ser de lleno identificado en el debate que se cumplió el jueves anterior.



La Ministra, al hablar sobre el tema, le aseguró a Colprensa que “no es una cacería de brujas, se trata de un ejercicio en el marco de la democracia donde hay un derecho de la oposición a hacer preguntas sobre cuál es la política de este Gobierno y nosotros como Gobierno también tenemos un deber, por supuesto, en responder a esas inquietudes”.



Precisó, además, que “esa moción nos permitió aclararle al país que nuestra principal política de transición energética justa tiene unos principios que parten de la vinculación a través de diálogos con las comunidades, de ser intensivos en conocimiento, de asegurar una transición progresiva y segura”.



Frente al apoyo entregado por las mayorías de la Cámara, Véle fue enfática en que se sentía satisfecha porque es un apoyo no solamente al Ministerio o la ministra, sino que es un apoyo al Gobierno y al programa que este representa.



"Es un programa de cambio que en ocasiones puede generar miedo, oposición, pero que en este caso ampliamente se demuestra que genera un respaldo mayoritario en el Congreso lo cual también nos da la señal de que podemos construir con el Congreso la legislación que va a ser necesaria para sacar adelante estas propuestas de Gobierno", precisó.