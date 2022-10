¿Falsa promesa? Diplomáticos de Petro no han sido todos de carrera como prometió el Canciller

En los dos meses que lleva el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, ha habido varios nombramientos importantes en el servicio diplomático, que a pesar de lo prometido por el canciller, Álvaro Leyva, no han recaido sobre funcionarios de la carrera diplomática y consular.



Las embajadas en las que ha predominado el criterio político han sido las de Venezuela, en donde fue seleccionado el ex senador Armando Benedetti, ficha clave en el proceso de elección de Petro a la Presidencia; Nicaragua, en donde quedó León Fredy Muñoz, político del partido Verde cercano también a Petro; Argentina, a donde llegó el ex candidato presidencial Camilo Romero; Estados Unidos, para la cual se escogió a Luis Gilberto Murillo, formula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Cuba, a donde irá un hombre experto en negociaciones de paz, José Noé Ríos; y China, donde fue escogido el director de cine Sergio Cabrera.



Finalmente, también han tenido su tinte político e incluso simbólico la designación de Leonor Zalabata como embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Luis Ernesto Vargas, en la Organización de Estados Americanos (OEA), y Luis Fernando Medina ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



En donde sí ha predominado la carrera diplomática fue en las embajadas de Panamá, que quedó a cargo de Mauricio Baquero Pardo; Alemania, en donde fue designada Yadir Salazar Mejía; Guatemala, que estará a cargo de Victoria González Ariza; y Egipto, con Carlos Andrés Hurtado.



Dentro del ministerio también hay una parte de carrera diplomática y una parte política: por un lado está el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, quien es de carrera diplomática, mientras que la viceministra de Asuntos Multilaterales es Laura Gil Savastano, una muy reconocida analista política, con amplio conocimiento de los temas de política exterior.



Aún está pendiente las designación de importante cargos diplomáticos, tanto en Embajadas como en Consulados.



“Con la ayuda de ustedes, porque le vamos a dar preferencia a la carrera diplomática, esto no es para la clase política, esto no es para regalarlo, es para gozar de todos los conocimientos de ustedes enriquecidos con esta nueva visión que podemos darle una presentación diferentes a Colombia”, dijo en su momento el canciller Leyva.