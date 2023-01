Fajardo y Robledo anuncian que se unirán para formar una nueva colectividad política

El partido Dignidad, de Jorge Enrique Robledo, y Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, anunciaron que se unirán para formar una nueva colectividad política con la que buscarán demostrar y realizar una política diferente.



El nombre del nuevo partido lo definirán el próximo 18 de febrero en Bogotá y en donde también se establecerán los estatutos, el programa y las nuevas directivas de la colectividad política próxima a nacer.



Las colectividades políticas manifestaron que tomaron la decisión de unirse debido a la forma en la que coinciden en hacer política y en los principios en los que creen, principalmente en luchar contra la corrupción y el clientelismo, además de tampoco sentirse identificados con las demás líneas políticas.



Los principios de la nueva colectividad se centrarían en el respeto a la vida, la democracia, la lucha contra la corrupción, la equidad e igualdad, la sostenibilidad, la construcción colectiva, la objetividad, la cultura ciudadana, la innovación y la coherencia.



“Este proyecto recoge elementos de nuestro recorrido político e incorpora aprendizajes y lecciones de nuestro trabajo conjunto durante los últimos años y nos ubica en la crisis que atraviesa el mundo hoy, será objeto de discusión, ampliación y permanente adecuación, los proyectos no están esculpidos en piedra”, expresó Juan Manuel Ospina, presidente de Dignidad.



Durante las próximas semanas las colectividades políticas terminarán de concretar los diferentes detalles legales y de formación que les permitirá consolidar la unión política, así mismo concretar la forma en la que quieren darse a conocer y trabajar en las regiones del país para consolidarse en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.



“Somos un nuevo partido político y vamos a hacer política y hacer política, entre otras cosas, significa participar en las elecciones, vamos a estar en todos los lugares de Colombia en donde tengamos identificadas personas con esta construcción que estamos haciendo, estamos invitando a que participen, a que miren nuestros principios”, expresó Fajardo.



Las colectividades además hicieron una invitación a la ciudadanía en general que quieran postularse para hacer parte de esa unión y ser candidatos en las elecciones regionales. Las personas interesadas podrán buscar más información en la página web www.dignidad.co y en las redes sociales de Dignidad y Compromiso Ciudadano.



“Estamos convencidos de que no es cierto que en Colombia haya dos posiciones políticas que es lo que nos han querido encasillar, no es cierto, es una manipulación que se le ha hecho a este país, en Colombia existe otro punto de vista, un tercer punto de vista que nosotros representamos muy bien y que es mucho más grande”, expresó Robledo.



Finalmente, por parte de Robledo y Fajardo no descantaron, hasta el momento, alguna aspiración a las elecciones regionales. Puntualmente Fajardo manifestó que no lo tenía contemplado.