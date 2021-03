Expresidente Santos, de nuevo en apuros por caso Odebrecht

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las decisiones tomadas la semana pasada en el caso Odebrecht por parte de la Fiscalía General reactivaron el proceso, que llevaba meses sin nuevos avances, y volvieron a poner al expresidente Juan Manuel Santos en la palestra pública.



La entidad reveló su intención de llevar ante los estrados judiciales a 12 personas para imputarles cargos, entre ellos, el exgerente de la campaña presidencial de Santos, Roberto Prieto, así como el contratista Eduardo José Zambrano, ambos condenados por tales hechos, y el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, que ya está siendo procesado.



Precisamente, sobre este último, la Fiscalía no ha cesado su investigación. La más reciente decisión es endilgarle cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mismo proceso judicial que finalizando 2020, un juez de la república le tumbó tras la solicitud que hizo la defensa.



No obstante, Andrade tiene otro proceso en juego que se encuentra en etapa de juicio, y el único que se movió durante época de pandemia que vincula la firma de un otrosí.



En medio de este proceso, compareció el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, también condenado por los mismos hechos. Sus revelaciones en medio de la audiencia fueron sorpresivas, pues más que a Andrade, que era el objeto de la diligencia, salpicó directamente al expresidente Santos y su jefe de campaña Roberto Prieto, así como a las exministras de educación y transporte, Gina Parody y Cecilia Álvarez, respectivamente.

En su momento, el ‘Ñoño’ afirmó que Santos sostuvo reuniones con el exdirectivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli (encuentros que el expresidente ha negado), con el fin de trabajar en intereses mutuos, pues lo que expuso es que el brasilero tenía la intención de concretar lo antes posible y con eficacia el otrosí Ocaña-Gamarra, una adición al contrato inicial que se había adelantado en 2010, con la Ruta del Sol.



Respecto de los intereses del expresidente, el ‘Ñoño’ basó su señalamiento en los comentarios que le hizo el brasilero en medio de las reuniones que se adelantaron con el exdirector de la ANI, entre otros protagonistas del entramado de corrupción como el también exsenador Otto Nicolás Bula y el empresario Federico Gaviria, estos también condenados.



Según lo expuesto por el ‘Ñoño’, él no tenía mayor injerencia en las decisiones que se pudieran tomar para avanzar con la firma del otrosí, aún así, fue contactado por Bula para adelantar acciones en la ANI. En medio de las mismas, conoció a Martorelli, y este último tras ganar su confianza le aseguró que todo estaba cuadrado, que había sostenido reuniones con Santos y con Prieto para que se avanzara en esa adición a cambio de que no se perdiera la segunda vuelta presidencial en la que se enfrentaba con el excandidato del uribismo Óscar Iván Zuluaga, en 2014.



Además de eso, en una de tantas reuniones que reveló el exsenador sostuvieron con miembros de la ANI, Bula y Martorelli, el brasilero le dio parte de tranquilidad a Elías, pues según expuso en audiencia este último, el exdirectivo de Odebrecht dijo que todo había quedado cuadrado tras sostener una reunión en Presidencia, en la que le habían asegurado que Andrade tenía la orden de firmar ese otrosí.



Ese documento, que se convirtió en el dolor de cabeza de Andrade, fue la adición que se firmó para adelantar la malla vial que conduce de Norte de Santander a Cesar, tramo que según Elías, no estaba presupuestado realizarse en ese “tapete”, dado que inicialmente se había pactado la construcción de la vía Aguachica-Cúcuta, no obstante, una solicitud de la familia Parody a Álvarez, cambió el rumbo de la edificación.



El nombre de Santos también había aparecido en las diligencias que se adelantaron contra Roberto Prieto en la que se le acusó de haber recibido alrededor de 400 mil dólares para la campaña presidencial de 2010, en la que supuestamente, esos dineros se habían utilizado para realizar unos afiches acorde al certamen electoral.



Las diligencias judiciales por ese caso contra Prieto se adelantaron en mayo de 2018, y en junio de la misma anualidad la Fiscalía le archivó la investigación.

Para la campaña de 2014, en su momento, la Fiscalía dijo que los dineros de la firma brasilera ingresaron a través de Padintong, una empresa ubicada en Panamá que tendría nexos con la agencia de publicidad Sancho Bbdo, firma que supuestamente fue contratada bajo la gerencia de Prieto para hacer la publicidad de la campaña.



En su momento, la Fiscalía trajo a colación las declaraciones juramentadas, de Martorelli, que mencionó que realizó contratos con dicha entidad. “La empresa Odebrecht hizo una contribución económica para la campaña Santos presidente 2014-2018, lo hizo directamente sufragando los gastos de un estudio sobre la situación política, lo cual tuvo un costo de un millón de dólares, que no se pagó a Roberto Prieto, ni a Otto Bula sino a una empresa denominada Padintong en Panamá”.



Pese a que Santos y Prieto estuvieron en la palestra pública por estos señalamientos, finalmente al exjefe de la campaña se le condenó por la adjudicación en el 2010 a Yuma Concesionaria, de un tramo de la Ruta del Sol III. En ese negocio hubo una adición para la construcción del Puente Plato, en Magdalena.

La defensa de Santos



Cuando fue salpicado por primera vez, el exjefe de Estado en ese entonces, le salió al paso a los señalamientos aduciendo que no tenía conocimiento de la situación y ofreció excusas públicas.



“Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, dijo en su momento a la vez que solicitó adelantar las investigaciones pertinentes.



En esta ocasión en la que el ‘Ñoño’ lo mencionó, el exmandatario a través de sus abogados aseguró que nunca se reunió con Martorelli, incluso, trajeron a colación que fue el exdirectivo de Odebrecht quien aseguró ante la Fiscalía y la Procuraduría no haber hecho algún aporte a su campaña.



Por último, desmintieron que Martorelli haya visitado la Casa de Nariño buscando una salida para la firma del otrosí que vincula a Luis Fernando Andrade. Expusieron, por su parte, que eso se puede comprobar en el registro de entrada.

Avanza

Por el otrosí que salpicó a Santos, Andrade y las exministras, la Fiscalía avanza con líneas de investigación, sin embargo, en junio de 2019, se archivó la indagación que se adelantaba en contra de Parody y Álvarez. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado si las afirmaciones del ‘Ñoño’ podrían dar lugar a reabrir el proceso contra las exministras o incluso para compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es el órgano competente para investigar al expresidente y que le abrió una investigación preliminar sobre la que no se conocen resultados.