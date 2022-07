El Gobierno Nacional entregó a la excanciller de la República Claudia Blum la Gran Cruz de la Orden de Boyacá como condecoración por su servicio y su liderazgo en el país.



A través del Decreto 1167 del 11 de julio de 2022, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez formalizó este reconocimiento a la exministra de Relaciones Exteriores, “por su extraordinaria trayectoria política y su liderazgo en el servicio público”.



Blum se desempeñó como senadora de la República entre 1991 y 2006 y se convirtió en la primera mujer que ocupó la Presidencia del Congreso de Colombia de 2005 a 2006.



Entre 2006 y 2010 fue embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas y fue ministra de Relaciones Exteriores de 2019 a 2021.



Por medio de esta condecoración, el Gobierno agradeció a la exembajadora por “su compromiso y liderazgo en la ONU”, donde “lideró resoluciones y debates en temas ambientales, humanitarios, de Derechos Humanos, empoderamiento económico de la mujer y desarme”.



También se destacó por su labor como Canciller, cargo en el que “desplegó una política exterior proactiva, innovadora y diversificada”, a través del trabajo en diferentes frentes como la política migratoria, la atención a connacionales y otros asuntos fronterizos y los desafíos de trajo consigo la pandemia del covid.



Por su parte, Blum agradeció a Ramírez la entrega de esta importante condecoración. “Se trata de un reconocimiento que valoro en su más alta dimensión por todo lo que significa en nuestro legado democrático y, en mi caso personal, porque me permite recordar el camino que he recorrido desde cuando decidí dedicar mis mejores esfuerzos al servicio de Colombia”, aseguró la excanciller.



Sobre el último cargo que ocupó en el Gobierno Nacional, señaló que “fue un período de retos, en el que pudimos responder desde la Cancillería al plan de acción trazado por nuestro presidente en temas como gestionar la cooperación que requirió el país durante la pandemia".



Su gestión también estuvo marcada por "la defensa de la democracia, el liderazgo regional con las presidencias de la CAN, Mercosur y Prosur, el estatuto de protección temporal para los venezolanos que han tenido que salir de su país, los asuntos fronterizos y la atención a los connacionales en todos los continentes”.