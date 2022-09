Estudio de la Andi reveló incertidumbre de los empresarios por la reforma tributaria

Una reciente encuesta de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) sobre proyectos de inversión y clima de los negocios, reveló que existe incertidumbre entre los empresarios sobre lo que pueden significar los efectos de la reforma tributaria impulsada por el gobierno Petro.

De acuerdo con la encuesta, en septiembre el 68,5% de las compañías calificó el clima de los negocios en el país como incierto, siendo el proyecto de ley de reforma tributaria el principal factor que genera zozobra, con el 57,8% de las respuestas, pero además de las empresas que califican el clima de inversión como desfavorable, la reforma tributaria también es la razón principal, con el 68,3% de las respuestas.



“Es evidente la preocupación que tienen las empresas por el proyecto de reforma tributaria que se está discutiendo, y que tiene la meta desproporcionada de recaudar $25 billones adicionales. Esto sin duda pone en riesgo la inversión y la posibilidad de las empresas de crecer y contratar personal, lo cual no es un tema menor teniendo en cuenta que el desempleo llegó a 11% en julio. Consideramos que la mejor reforma tributaria para Colombia es el crecimiento económico, lo cual se ha visto reflejado en el último año a través de distintos indicadores, pero además tenemos que ser conscientes de la realidad y es que Colombia no es capaz de absorber una reforma tributaria que, de lejos, sería la más grande de la historia del país”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.



En general, el 20,5% de las empresas califica el clima de inversión como desfavorable, percepción que se ha incrementado en los últimos meses, dado que en junio la cifra era 2,9% y en julio aumentó a 11,7%. De otro lado, la cantidad de empresas que manifestaron que el clima de inversión es favorable, se ha reducido, dado que en junio era 32,4%, en julio 19,4% y en septiembre bajó a 11%.



La encuesta muestra también que el desarrollo de proyectos de inversión productiva también se ha reducido, dado que en junio el 73,5% de las empresas manifestó tener proyectos en ese momento, en julio la cifra bajó a 65,8% y en septiembre llegó a 49,7%.



El número de empresas que no están haciendo proyectos de inversión aumentó, así como las que manifestaron que tienen

los proyectos aplazados.



De acuerdo con la Encuesta, los principales factores por las cuales las empresas ven condiciones desfavorables para la inversión son: incertidumbre por la reforma tributaria (68,3%); tasa de cambio (15,9%); incertidumbre política por el nuevo gobierno (15,9%); alta inflación (14,3%); seguridad jurídica (14,3%); incertidumbre por la estabilidad institucional (9,5%); reforma laboral (9,5%); aumento en las tasas de interés (7,9%); incertidumbre por la economía del país (6,3%); entre otros.



Teniendo en cuenta los interrogantes que hay alrededor de la seguridad jurídica y los aspectos impositivos, en la encuesta se incluyó una pregunta sobre cuáles aspectos generan más preocupación de la reforma tributaria, siendo los cinco principales: el impuesto a los dividendos (78,9%); impuesto al patrimonio (66,2%); ganancias ocasionales y su impuesto diferido (59,4%); límite de 3% de algunas deducciones y descuentos (46,4%) y las personas naturales (39,9%).



“Una de las condiciones fundamentales para garantizar el crecimiento futuro es la inversión productiva. Esperamos construir un diálogo fluido, un diálogo que nos permita saber para dónde vamos, que produzca confianza a las empresas, a los ciudadanos y a los trabajadores y que, en este momento, estamos con una inmensa necesidad de sentirlo para todo el ambiente económico”, finaliza Bruce Mac Master.