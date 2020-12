Estudian demanda de nulidad en la elección de Margarita Cabello como Procuradora General

Erika Mantilla

La Sección Quinta del Consejo de Estado estudiará la demanda de nulidad presentada contra la elección de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación, pero negó la medida cautelar de suspensión de los efectos jurídicos.



Según la demanda, presentada contra el acto de elección del Senado, la funcionaria estaría incursa en una inhabilidad desde que fue incluida en la terna por el presidente Iván Duque, debido que en el 2019 se desempeñó como Ministra de Justicia.



Según el demandante, el cargo de Procurador General “tiene las mismas calidades de los magistrados de la Corte Constitucional”, por lo que se deben aplicar las mismas prohibiciones, como que no pueden ser elegidos quienes el año anterior se hayan desempeñado como ministros del despacho.



Sin embargo, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, se negó la medida cautelar, porque encontró que en esta etapa del proceso no se advierte una infracción a las normas en que sustentó el demandante su petición de suspensión provisional.



En el mismo caso se declaró infundado el impedimento presentado por el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, al concluir que, si bien es cierto, el Consejo de Estado remitió su candidato para conformar la terna de la cual se eligió a la doctora Margarita Cabello Blanco, la demanda no juzga el procedimiento adelantado por esta corporación, sino las calidades de la demandada.

