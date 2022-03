Estos son los temas que tocaron 'Fico' Gutiérrez y César Gaviria en su reunión de este miércoles

Luego de su cita con el expresidente y jefe del Partido Liberal, el candidato presidencial, Federico Gutiérrez, aseguró que fue una reunión larga y sincera en donde estuvo por encima la defensa de la democracia y las libertades.



Gaviria tuvo horas antes un encuentro, también en su casa, con el senador Roy Barreras, quien le buscó para seguir mediando para que el jefe liberal se vuelva a sentar con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



Al ser preguntado sobre si el jefe liberal le impuso los llamados 20 puntos o líneas rojas para negociar un apoyo de la colectividad, Federico Gutiérrez, manifestó que los mismos no le aplican a él sino al candidato Petro.



Lea aquí: ¿Se avecina una nueva alianza? Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández se reunieron en Bogotá



“Para mi no son esas líneas rojas, yo nunca violaría la Constitución, a otro si le tienen que poner las líneas rojas, yo no estoy pensando en quedarme eternamente en el poder, quiero ser presidente durante cuatro años y cumplir la Constitución, trabajar por la gente, las líneas rojas son para el otro, ese tipo de cosas no me caen a mi”, declaró.



El aspirante presidencial señaló además que “fue una muy buena reunión, hablamos de muchos temas programáticos. Hablamos de acceso a la educación, cumplimiento a los acuerdos de paz, he sido claro en que doy cumplimiento pero que las Farc cumplan, estoy del lado de todas las víctimas”.



Respecto a cuándo se sabrá si le dan el apoyo los liberales, sostuvo que “ellos seguirán sus conversaciones y seguirán deliberando, lo que les he dicho es tómese el tiempo que requieran, seguiré trabajando y el mensaje que mando es que sea una decisión que le convenga al país y lo que tenemos que cuidar es la democracia”.



Y precisó además que “cuando haya que volver a hablar con él lo haré, yo no tengo partido, no tengo jefes políticos, a mi nadie me dice no puede hablar con este o hable con el otro, nadie me puede decir eso, yo tengo un propósito de país”.