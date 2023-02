"Esto no es un chantaje": Presidente Petro a la alcaldesa Claudia López por el metro de Bogotá

Continúan las diferencias y molestias entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por la posible subterranización de un tramo del Metro de Bogotá que busca el mandatario colombiano.



Recientemente la alcaldesa López aseguró que, aunque el contrato actualmente efectuado con el consorcio chino no se podía modificar y que, hasta el momento, continuará siendo un Metro elevado, se podrían adicionar tres estaciones subterráneas entre las calles 72 y la 100.



“No es factible ni jurídica ni financieramente modificar el contrato. Implicaría una adición superior al 50 por ciento, lo que está legalmente prohibido”, afirmó López en entrevista con El Tiempo.



Y reiteró la alcaldesa: “Lo que le proponemos es que podrían adicionarse tres estaciones subterráneas, para que el metro no pare en la 72 sino que vaya hasta la 100, donde se conectaría con la alimentadora de la 68, que estamos construyendo, y con el RegioTram del Norte”.



Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Petro reaccionó a las declaraciones y reiteró que el contrato actual sí se podría modificar y manifestó que las estaciones que sugiere la alcaldesa López son inocuas.



“Igual que se puede modificar el contrato adicionando tres estaciones subterráneas entre la 72 y la 100, bastante inocuas por demás, igual se puede modificar el contrato para hacer las estaciones subterráneas entre la 72, la Caracas y la primero de Mayo hasta carrera 50”, expresó Petro en su red social.

El mandatario además dio a conocer que el Gobierno de China lo invitó para dialogar sobre las obras que tiene ese país en el territorio nacional, una de ellas el Metro de Bogotá. Además, Petro dio a conocer su ofrecimiento se financiar esa modificación de la subterranización.



“He recibido invitación del gobierno chino para dialogar sobre sus obras en Colombia y establecer el futuro de nuestras relaciones estatales y sociales. La sociedad colombiana de ingenieros asesorará en todo momento al ministerio de transporte”, afirmó Petro.



Y reiteró el presidente: “Que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres, de toda la población trabajadora y estudiantil no es un chantaje. Ofrecí financiar completamente con recursos de la nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea, eso no es un chantaje”.



Frente a la financiación del Metro, el presidente Petro dio a conocer que el dinero efectuado por el Gobierno del expresidente Iván Duque no es suficiente para financiar la primera línea.



“Del Gobierno de Duque existe unas vigencias futuras por 12 billones de pesos para la primera línea del metro. Eso no es suficiente dado el salto de la tasa de cambio. Es necesario el dialogo entre la alcaldía y la nación para asegurar la continuidad de la obra”, afirmó Petro.



El presidente además expresó que actualmente “no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado, no es cierto que se estén realizando obras directamente del metro. Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes, traslado de redes, patio taller, pero aún no empieza la construcción”.



En diversos trinos, el presidente colombiano aseguró que en medio de la ejecución de la primera línea del Metro fueron expropiadas de sus viviendas diferentes familias de la capital y manifestó que con la subterranización no habría detrimento patrimonial, como en su momento lo alertó la Procuraduría General.



“En los pliegos para licitar el metro, la minuta del contrato presentado jamás obligo en su objeto al metro elevado, la cláusula la agregaron después, por tanto, la modificación del contrato es absolutamente viable, tal como se hizo con el aeropuerto del Dorado”, expresó Petro.



Y concluyó denunciando: “La modificación del objeto del contrato de la minuta presentada en los pliegos para licitación es una irregularidad investigable, lo mismo que el pago de comisiones por 11.000 millones de pesos sin fundamento comprobable”.



Frente al tema, la Contraloría General citó a una rueda de prensa este lunes a las 10:00 a.m. dirigida por el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.