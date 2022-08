"Esto no es para la clase política": Canciller Álvaro Leyva sobre los puestos diplomáticos

En medio de un diálogo con los funcionarios de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, aseguró que los puestos diplomáticos no están hechos para ser repartidos entre la clase política y que será priorizada la carrera diplomática.



“Con la ayuda de ustedes, porque le vamos a dar preferencia a la carrera diplomática, esto no es para la clase política, esto no es para regalarlo, es para gozar de todos los conocimientos de ustedes enriquecidos con esta nueva visión que podemos darle una presentación diferentes a Colombia”, explicó Leyva.

Además, les aseguró a los funcionarios que las relaciones de Colombia con el mundo no las hace únicamente él, sino todos quienes conforman la Cancillería.



“Yo no soy el ministro de Relaciones Exteriores, los ministros son todos ustedes. Aquí no puede haber una sola voz ni un solo criterio, esta es una labor de equipo y es una labor que tiene que salir aprendida al exterior a partir de esa toma de conciencia de que el mundo está cambiando”, afirmó el canciller.



Finalmente, Leyva también hizo un llamado sobre la importancia que tiene la profesionalización del servicio exterior y las labores que se cumplen en la misma.