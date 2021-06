Gustavo Petro habla sobre bloqueos y violencia durante el paro nacional, esto fue lo que dijo

Álvaro José Carvajal Vidarte

Gustavo Petro, senador opositor y ex candidato presidencial, se pronunció este miércoles a propósito de los actos de violencia que se han registrado en las manifestaciones realizadas en el marco del paro nacional.



Petro, uno de los líderes más visibles de la oposición, compartió en su cuenta de Twitter su pronunciamiento en video, que denominó "tercera alocución a la Nación colombiana".



"He dicho una y otra vez, de diferentes maneras y sin dudas, que no comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque", inició exponiendo el jefe de Colombia Humana.



Petro, desmovilizado de la guerrilla del M-19, recordó que hace 33 años "comprometí mi palabra y mi vida en una transformación pacífica de Colombia", y aseguró que todas las movilizaciones que ha convocado han sido "pacíficas, alegres y multitudinarias", referenciando lo sucedido durante su periodo en la Alcaldía de Bogotá y las campañas presidenciales de 2010 y 2018.

"La paz ha sido nuestro eje rector en las últimas tres décadas y nadie puede ponerlo en duda. Cuando dijimos que no habíamos participado ni participamos hoy de la organización de la protesta popular que se ha transformado en un verdadero estallido social, no mentimos", aseveró Petro, a propósito de las críticas que ha tenido por sectores que aseguran que él es una de las 'cabezas' detrás de la protesta.

Cabe recordar que, días antes del inicio del paro nacional, a través de Twitter el senador cuestionó las críticas a las movilizaciones, teniendo en cuenta la situación sanitaria del país y tildó el llamado a posponer las marchas como "hipocresía".



El líder de la Colombia Humana incluso invitó en ese entonces a la ciudadanía a no usar varios servicios para "que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido".

Rechazo a la violencia

En su video de este miércoles, Petro además rechazó la violencia en las movilizaciones "porque crea más daños que soluciones", pero aseguró que el Gobierno ha actuado con "crueldad".



Indicó que el país "no ha podido entender las razones que están detrás del levantamiento. No solo es el hambre de la pandemia, que ya no se cura con mercados; ya no es la falta del dinero de un día lo que demanda la juventud colombiana. La gran demanda de esa juventud de hoy es tener una vida digna, ahora y en el futuro".



"Lo único que necesita Colombia hoy es escuchar. Escuchar a su juventud, saber de sus sueños, ser capaz de volverlos realidad", subrayó.