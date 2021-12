El expresidente Álvaro Uribe no quiso hablar sobre la carta que le envió el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, luego de que este último se enterase sobre la denuncia que la defensa de Uribe interpuso por presuntas presiones de Santos a magistrados de la Corte Constitucional para favorecerlo.



En dialogo con Blu Radio, Uribe dijo que no hablaría respecto al documento, que lo invitaba a hacerse a un lado de la política, puesto que para él este es un tema que solo deben de manejar sus abogados por el carácter de la situación.



"Es es un tema criminal que lo manejan, en mi caso, los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana . Esto lo digo con todo el respeto (...) Es un tema criminal, los oyentes son muy inteligentes, ustedes entenderán esto", comentó Uribe.



De igual forma, el mandatario mencionó que han sido diversas situaciones las que lo han alejado de las presencialidad y le han obligado a usar diversas plataformas para hacer presencia y velar por su territorito.



"Yo pienso en el país a toda hora. Por eso escribo, hablo, tengo muchas presencias virtuales. Ayer escribí sobre el tema de la tierra, creo muchísimo en un país seguro, con seguridad física, jurídica, política, con una gran empresa privada, con una gran política social, común Estado austero.", señaló el exmandatario.

Opinión de Gabriel Boric

El exmandatario habló también sobre el chileno Gabriel Boric, candidato de izquierda que fue elegido como nuevo presidente de su país este domingo.



"Si Chile avanza del Estado subsidiario al de los derechos sociales, eso finalmente ayuda a tener más estabilidad democrática, pero si como quieren muchos de los que están en la constituyente de Chile y se aproximan al Estado totalitario, le hacen un daño enorme al país", afirmó.



Y añadió: "En discusiones virtuales que he tenido con chilenos me han dicho que no se va a llegar a las condiciones de Venezuela. Yo les decía, pero si en esa aproximación al Estado totalitario vuelven a la empresa privada inoperante por exceso de impuestos, regulaciones, etcétera, pues afectan la fuente de financiación de lo social de una empresa privada", comentó el exmandatario a Blu Radio.

Abogados de Uribe se pronunciaron

Los abogados del expresidente Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, aseguraron este lunes que Santos pretende “posar de víctima de una persecución inexistente” y dijeron que su estilo es camaleónico y su carta está llena de veneno.



“La carta solo demuestra que el cinismo de Juan Manuel Santos no tiene límites. Se atreve a decir que su campaña salió limpia. Nos preguntamos cuál: ¿La que ganó engañando al elector al auspicio de la imagen del presidente Uribe o en la que recurrió al montaje del hacker y los recursos de Odebrecht, que, por más que los niegue, sí ingresaron a su campaña”, señalaron en un comunicado.



Agregaron que este no es un tema personal, y que más que invitar al presidente Uribe a retirarse de la vida pública, debería dar explicaciones ante la Fiscalía.