"Este será un gobierno tacaño en burocracia": Mauricio Lizcano, nuevo director del Dapre

Aunque Mauricio Lizcano lleva menos de una semana en su oficina en la Casa de Nariño, a muy pocos pasos del despacho presidencial de Gustavo Petro, su escritorio pareciera estar ocupado hace tiempo.



Muchos papeles le acompañan: decretos de nombramientos, una agenda de citas y una larga lista de cargos públicos que están muy próximos a desaparecer de las nóminas oficiales, lo cual se convierte en una de sus principales tareas al frente del poderoso Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.



El cargo que ocupa Lizcano ha sido asimilado por muchos años como el del hombre fuerte del Palacio de Nariño, porque es quien sabe cómo es el mapa de la burocracia nacional. El mismo que deberá adelgazar, comenzando por la misma Presidencia, en donde se van a eliminar al menos ocho consejerías.



En el resto de los cargos del Ejecutivo, el recorte podría llegar a ser hasta del 30 % de la nómina.



De estos temas y de las proyecciones de los primeros cien días del primer Gobierno de izquierda en Colombia, Mauricio Lizcano habló con Colprensa.



¿Por qué llegar con la ‘tijera’ para el ajuste de los cargos en la nómina del Gobierno?



Porque hemos encontrado un estado muy robusto, muy burocrático, incluso muy politizado, en muchas áreas, no en todas, y creemos que el mensaje, y así son las instrucciones del Presidente, es de austeridad y eficiencia.



Austeridad, porque entre menos recursos gastemos, más recursos habrá de inversión para los pobres de este país. La eficiencia es un imperativo ético.



Nosotros estamos acá elegidos por el pueblo para hacer uso de los impuestos y usarlos de la mejor manera, y más en este caso, que tenemos una reforma tributaria. Sería un mal mensaje para el país que, por un lado, nosotros siguiéramos aumentando la burocracia y la politiquería y, por otro, estuviéramos pidiendo una reforma tributaria.

Hay una disposición del Presidente muy clara: este es el Gobierno de la austeridad. Este será un gobierno generoso en inversión social y tacaño en la burocracia.

¿Por qué tiene previsto tanto recorte en las actuales consejerías presidenciales?



Porque esta es la casa del Gobierno Nacional, la Presidencia de la República, y debemos dar ejemplo. Este recorte no solo será en la Presidencia, sino que, además, será en los ministerios y en todas las instituciones del Estado.



En ese orden de ideas, aquí vamos a pasar de doce consejerías a máximo cuatro o cinco, en razón de que las consejerías se volvieron unas entidades burocratizadas con altos salarios para los consejeros, con unos equipos muy grandes, con camionetas blindadas, con un gran gasto de los colombianos para hacer lo mismo que hacen los ministerios.



El Presidente ha tomado la decisión de que el Gobierno es él y sus ministros. En ese orden de ideas, no vamos a tener duplicidad de funciones ni gastos burocráticos innecesarios. Por el contrario, vamos a dar mensaje de austeridad, hacer más con menos.

¿En cuánto tiempo estará listo ese ajuste que ustedes han planteado para la nómina oficial?



Según la ley, debe durar 45 días, pero puede llegar a unos 60 días.

¿Qué va pasar entonces con los cargos en la Presidencia de la República?



Aquí, cuando llegamos, teníamos 133 cargos para nombrar, de los cuales vamos a nombrar máximo 10 y vamos a congelar 120, pero a todas estas consejerías que estaban, vamos a ir pidiéndoles algunas renuncias para ir adelgazando el tamaño del Estado y no vamos a nombrar a nadie. Creo que podemos llegar a unas 180 personas que vamos a dejar vacantes, porque eliminar los cargos implicaría hacer una reforma administrativa, que es en lo que estamos.

¿Cuáles son las nóminas paralelas que el presidente Petro les pidió acabar a sus ministros?



Las nóminas paralelas son una cantidad de contratistas que, primero, ejercen funciones que hacen los mismos empleados de planta. La nómina paralela son ‘corbatas’, personas que tienen contratos y no trabajan, es una de las clásicas formas de robarse la plata del Estado. Una nómina paralela es una persona que tiene muchos contratos con el Estado y nadie le hace control, es un tipo que dice que va a trabajar y no lo hace.



Toda esa gente que no está trabajando y que está de una u otra manera engañando al Estado, la vamos a sacar de este Gobierno.



Se quedarán las que están trabajando, pueden ser contratistas. Nosotros no vamos a eliminar las funciones del contrato de prestación de servicios, pero solo a quienes realmente trabajen y cumplan su función.

¿Pero con esa decisión se van a enfrentar a los políticos. No les importa, cuando necesitan su respaldo para impulsar las reformas que quieren implementar en el país?



Nuestra prioridad es el pueblo. Nosotros tenemos un gobierno de acuerdo nacional, en donde respetamos a los partidos como instituciones, pero entendemos que nuestro compromiso es con el pueblo colombiano, y nuestras decisiones se toman en función de un programa, de un voto que le dieron los ciudadanos para el cambio.



Nosotros somos el Gobierno del cambio y los vamos a hacer. Esperemos que los partidos también asuman la responsabilidad de hacer ese cambio con nosotros.

¿En qué otras entidades del Ejecutivo encontraron nóminas muy grandes?



Yo diría que casi todas las entidades del Estado están muy gordas. Acá hay que hacer una reducción de entre el 20 % y el 30 %, con más cara del 30 % de todas las nóminas estatales del país, y ese recurso trasladárselo a los más humildes.

¿Para cuándo esperan tener listo ese recorte?



El Presidente, por ahora, ha pedido acabar con las nóminas paralelas, acabar los gastos superfluos, los viajes al exterior que no se necesiten; embajadas que hemos visto con casas carísimas, no eliminar la embajada, pero sí tener un estilo más humilde, sin comidas suntuosas.

El arranque del Gobierno ha sido cuestionado por algunos críticos en el sentido de que lo ha hecho de tumbo en tumbo, ¿qué opina?



No tienen ninguna justificación. Llevamos menos de una semana en el Gobierno, ya se tiene conformado el 90 % del gabinete, las entidades más importantes ya están designadas, el país debe entender que esto no es nombrar por nombrar, esto es acertar: el Presidente, él mismo, está conformando su gobierno, no lo están haciendo asesores o con sugerencias de otras personas.



Este es uno de los mejores gabinetes de los últimos años, los ministros de este Gobierno son de lujo.



El Presidente ha revisado, una por una, las hojas de vida. Esperen que empiecen a operar y presenten sus resultados.



Las cosas buenas toman tiempo, es mejor demorarse un poquito y no por la presión mediática, hacer lo que pasó en el pasado y equivocarse.

¿Por qué algunos ministros han dicho que el cargo se los ofreció la secretaria del presidente Petro?



Le aseguro al país que todos los cargos han sido escogidos, estudiados y decididos por el Presidente. Él directamente ha llamado las personas: él o con su secretaria los llama, pero lo importante es que es él quien escoge todos los cargos.

¿Qué se proyecta para los primeros cien días del Gobierno de Gustavo Petro?



Primero, que sea un gobierno técnico, que refleje las ideas progresistas del Presidente; un gobierno que esté preparado, alineado y motivado para hacer el cambio en el país.



Además, que en esos primeros cien días haya unos mensajes que les muestren a los colombianos acciones y hechos concretos, que se muestre que este es un gobierno de cambio y que las cosas van por buen camino. Los cien días son para dar unos mensajes para que la gente tenga confianza en el Gobierno.