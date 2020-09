Este miércoles definen si Álvaro Uribe continúa con detención domiciliaria

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Este miércoles 16 de septiembre se define si el exsenador Álvaro Uribe, continúa con detención domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.



De acuerdo con la defensa, en horas de la mañana, en los juzgados de Paloquemao de Bogotá, se tiene previsto que un juez de control de garantías defina si el exsenador seguirá su proceso libre o con la medida de aseguramiento, impuesta por la Corte Suprema de Justicia.



Es preciso mencionar que el exprimer mandatario está privado de su libertad desde el pasado 12 de agosto, en su finca el Ubérrimo, ubicada en el departamento de Córdoba.

Los abogados de Uribe tendrán que argumentar en la audiencia por qué consideran que el expresidente, cuyo proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General tras la renuncia a su curul como senador, puede continuar el proceso en libertad.



La defensa de Álvaro Uribe señaló que la decisión de la Sala de Instrucción fue “infundada y sin precedentes en la justicia del país, demuestra cómo al expresidente se le han violado en este proceso seis principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia”.



El abogado Jaime Granados aseguró que no era necesario dictar una medida de aseguramiento más de dos años después de iniciado el proceso y consideró que esta “no tiene nada de preventivo y suena más a vengativo”.



Por su parte, la Fiscalía tendrá que presentar su posición, sobre si considera que se debe mantener la medida de aseguramiento o no.



Además, indicó que la decisión se basó en inferencias ya que, según Granados, en el expediente no habría una sola prueba o audio en el que Uribe Vélez haga referencia alguna a pedir que se cambien testimonios u ofrecimiento de beneficios.



Cabe recordar que Gabriel Ramón Jaimes Durán, fiscal encargado del caso, fue recusado por el senador Iván Cepeda. Sin embargo, esta recusación no prosperó.