Este lunes MinMinas deberá asistir a debate de control político por elevados costos de energía

En la Comisión Quinta del Senado se adelantará este lunes 12 de septiembre un debate de control político en el que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tendrá que explicar cuáles serán las acciones que se adelantarán desde la cartera para disminuir el impacto en el alza de las tarifas de energía.



El debate será liderado por el senador del Partido de La U, José David Name, que tiene previsto comenzar a las 10:00 a.m. A través de sus redes sociales, el congresista compartió la lista de preguntas que deberá responder la Ministra.



“Estamos revisando todas las opciones para dar soluciones inmediatas y de raíz al alza de tarifas de energía desde el diálogo y la concertación, reconociendo que este servicio público es un instrumento para garantizar un derecho universal y no debe ser tratado como mercancía”, afirmó Vélez en su cuenta de Twitter sobre la problemática.



Estas son las preguntas que tendrán que responder @MinEnergiaCo @IreneVelezT y @superservicios, el próximo martes en #DebateDeControlPolítico sobre los costos elevados de las tarifas en el servicio de energía. pic.twitter.com/zIRDTLzlXf — José David Name C. (@JoseDavidName) September 6, 2022



Frente al tema, las diferentes organizaciones que conforman el sector de la energía eléctrica le manifestaron su apoyo a la ministra para trabajar en la disminución del valor del servicio.



“Seguimos trabajando conjuntamente con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, para buscar soluciones sostenibles, en las mesas de trabajo que ya iniciaron, que contribuyan a aliviar la coyuntura tarifaria en el país. En los próximos días le presentaremos nuevas medidas, adicionales a las ya presentadas, para solventar la situación actual”, informó el sector.



Las empresas manifestaron su intención de contribuir en el bienestar de los colombianos, esto desde los gremios y los diferentes sectores.



“Estamos convencidos de que en el trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado se logran los objetivos trazados, como se ha evidenciado a lo largo de los años, siempre en el marco de la institucionalidad”, informó el sector energético.



El apoyo fue manifestado por empresas como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y Asociación de Energías Renovables Colombia (SerColombia).