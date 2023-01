Estado repararía a las víctimas del paro: Petro durante reunión con comisionado de la ONU

En la Casa de Nariño, por cerca de tres horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacerle seguimiento y escuchar las recomendaciones de la Comisión entorno a las protestas sociales que ocurrieron entre los años 2020 y 2021.



En medio de esa presentación, el presidente Petro manifestó que reparará a las víctimas del paro.



“Me he reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar sus recomendaciones sobre el estallido social del 2020/21. El estado se compromete a reparar las víctimas que dejó con ocasión de la represión que desató contra el movimiento social”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.

El mandatario se reunió con la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla; el relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, Joel Hernández García, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.



“Hemos acordado en esta reunión montar un mecanismo de seguimiento institucionalizado CIDH-Gobierno con participación de la sociedad civil para el seguimiento de cada una de estas recomendaciones”, expresó Gil en declaraciones.



Y reiteró la viceministra: “La razón por la cual hacemos esto es porque creemos que las recomendaciones que nos dejan los órganos internacionales de derechos humanos tienen el potencial para producir cambios estructurales que nos permitan garantizar la no repetición”.



Por su parte, la presidenta de la CIDH hizo énfasis en la importancia de rechazar que se judicialice la protesta. También se reiteró en que el Gobierno debe garantizar el derecho a la manifestación, esto en el marco del derecho a la libertad de expresión.



“Estamos diciendo que no se pueden utilizar mecanismo de judicialización que puedan implicar desalentar futuras protestas y en las represalias. En las recomendaciones que nosotros planteamos está también la necesidad de evidenciar causas estructurales, esta va a ser una ocasión de transformación”, explicó Mantilla.



El mecanismo del Gobierno y la CIDH buscará hacerle seguimiento a todo lo que ocurra en el marco de las protestas sociales, antes, durante y después.



“Nos da muchísima esperanza la posibilidad de establecer un mecanismo de seguimiento, la Comisión en su informe reconoce los hechos concretos del estallido, las causas estructurales y sobre todo este seguimiento a las recomendaciones implica abordar la situación”, expresó Mantilla.



La presidenta manifestó que la visita pasada, en el Gobierno del expresidente Iván Duque, no fue tan fácil de lograr, pero en ese entonces finalmente se logró por el llamado de la sociedad, por eso también destacó la disposición del presidente Petro en atenderlos.



“Saludamos poder contar con este mecanismo que además de Estado y CIDH contará con la participación también y el aporte sobre todo de la sociedad civil”, explicó la presidente de la CIDH.



Finalmente, el relator Hernández manifestó que dicha cooperación con el Gobierno permitirá que se evidencien los orígenes estructurales que desataron la protestas.



“Nos ha alentado a seguir trabajando muy de cerca con Colombia, la respuesta tan positiva que ha dado el Gobierno con la CIDH entorno a este informe de protesta social, este mecanismo conjunto que habremos de establecer va a permitir a la Comisión acompañar los esfuerzos nacionales en poder garantizar el derecho a la protesta social”, explicó Hernández.



Debido a la extensión de la reunión, el presidente Petro canceló su viaje a Aipe, Huila a la inauguración del Parque Solar Brisas.